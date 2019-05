Di Stefano Dentice

Tonos Records, 2019

Un’immaginifica tavolozza di colori adoperata per narrare e descrivere emozioni contrastanti, con autenticità e pathos, in cui magnifica cantabilità, sublime senso melodico, illuminante feracità armonica e improvvisativa, munificenza comunicativa e lodevole padronanza strumentale si intersecano brillantemente. “As a River” è la nuova opera discografica, in Piano Solo, concepita dal fulgido musicista Greg Burk, autore di quindici brani originali partoriti dal suo effusivo cerebro. Il climax di As a River, quarta traccia del CD, tocca le corde dell’anima. Il pianismo di Burk è ispirato, intenso, a tratti contemplativo. In Radiant Heart Blossom il mood è ipnotico. Greg Burk dà vita a un eloquio fluviale, assai tensivo, locupletato da inebrianti sprazzi di out playing e da finezze armoniche di pregevole fattura. The Slow Hello è una composizione profondamente causativa, che lascia con il fiato sospeso. Qui l’incedere di Burk è rarefatto, onirico, elegiaco, come se fosse incorniciato nella sfera celeste. “As a River” è un album da custodire gelosamente, dal quale emerge l’eclettismo, la spiccata personalità e la maturità artistica di Greg Burk, pianista in grado di proporre una preclara summa di differenti stilemi attraverso un’identità espressiva ben definita e riconoscibile.

Genere: Contemporary Jazz

Musicisti:

Greg Burk, piano

Brani:

01. One Day

02. Five Petals

03. Sun Salutation

04. As a River

05. Radiant Heart Blossom

06. The Slow Hello

07. The Union

08. Confluence of Color

09. Serena Al Telefono

10. Into The Rapids

11. Love Wins

12. Beyond The Bend

13. The Slow Goodbye

14. Rivers To Tears

15. Sequoia Song

Link:

https://www.gregburk.com/

Pubblicata il 30/04/2019