Di Stefano Dentice

2016

Una gioiosità comunicativa adamantina e contagiosa tipica dello swing, che dà l’idea di un ameno tuffo nel passato. “Live At Summertime in Jazz” è la nuova realizzazione discografica del cantante e chitarrista jazz Giuliano Ligabue, che per questo lavoro si avvale della preziosa partecipazione di Gianni Satta (tromba), Alessandro Bertozzi (sax alto), Andrea Zermani (sax tenore), Cristiano Boschesi (trombone), Stefano Caniato (pianoforte), Michele Mazzoni (basso) e Marco Orsi (batteria). La tracklist prevede dodici brani appartenenti alla tradizione americana rigorosamente riarrangiati da Ligabue e Caniato (Feeling Good, Sway ,mentre Lady Be Good è arrangiata a quattro mani con Giuliano Ligabue). In I’M Beginning To See The Light (D. Ellington, D. George, J. Hodges e H. James), brano assai spassoso, il vocalist snocciola uno scat singing godibile e decisamente efficace, zeppo di maliarde blue notes. Caniato sviscera tutto il suo bluesy mood con naturalezza e brillantezza espressiva. L’eloquio di Bertozzi in Cheek To Cheek (I. Berlin) è cantabile e arricchito da una musicalità ammiccante. Il mood di Sway (N. Gimbel, L. Demetrio, P. Beltran Ruiz) è suadente. Qui l’incedere di Ligabue è intrigante, imperlato da alcuni repentini sprint cromatici. “Live At Summertime In Jazz” è un album indubitabilmente gradevole, di facile appeal, vivamente consigliato per gli amanti della tradizione. Un disco che calza a pennello come colonna sonora durante un lungo viaggio in auto.

Genere: Modern Jazz

Musicisti:

Giuliano Ligabue, voice and guitar

Gianni Satta, trumpet

Alessandro Bertozzi, alto sax

Andrea Zermani, tenor sax

Cristiano Boschesi, trombone

Stefano Caniato, piano

Michele Mazzoni, bass

Marco Orsi, drums

Brani:

01. I’m Beginning To See The Light

02. You’Re Nobody Till Somebody Loves You

03. Feeling Good

04. Cheek To Cheek

05. Here Comes The Sun

06. Lover Come Back To Me

07. Come Rain Or Come Shine

08. They Can’t Take That Away From Me

09. Sway

10. For Once In My Life

11. Ain’t That A Kick In The Head

12. Lady Be Good

Link:

Giuliano Ligabue

Pubblicata il 31/03/2017