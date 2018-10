Di Stefano Dentice

IND 01/2017, 2018

Toccante pathos evocativo e intense elucubrazioni che ispirano e guidano una profonda ricerca interiore. “Searching for the North” è la nuova creazione discografica concepita da Giacomo Zanus Trio, intraprendente formazione costituita da Giacomo Zanus (chitarra ed elettronica), Mattia Magatelli (contrabbasso) e Max Trabucco (batteria e percussioni). Il trio si avvale della presenza, in qualità di guest, del trombettista e flicornista David Boato (in One way, Tre Cime, A glimpse from the top e Searching for the North – Arrival, undicesima traccia del CD). Il disco consta di undici brani originali sgorgati dall’opulenta meninge compositiva del leader, eccezion fatta per To the Universe (Mattia Magatelli) e A glimpse from the top (improvvisazione collettiva). To the Universe si stampiglia nella mente fin dalle primissime misure. La loquela tessuta da Magatelli è diretta, essenziale, totalmente scevra di tediosi ammennicoli. L’esotico climax di One way è particolarmente fascinoso. Qui Boato, interagendo con un linguaggio larvatamente (ma non troppo) free insieme a Zanus, pennella traiettorie eteree, che sembrano incastonarsi nella volta celeste, stimolato dal comping assai creativo e tensivo cesellato dal tandem Magatelli-Trabucco. Il mood elegiaco che scaturisce da In front of mountains è denso di trasporto emotivo. Il discorso improvvisativo architettato dal chitarrista è serafico, pervasivo. “Searching for the North” rappresenta un immaginifico dipinto sonoro nel quale sono raffigurati paesaggi nordici, lunari, surreali. Un album che, diritto, conduce a un percorso di acquietamento dello spirito.

Genere: Contemporary Jazz

Musicisti:

Giacomo Zanus, guitar and electronics

Mattia Magatelli, double bass

Max Trabucco, drums and percussion

Featuring:

David Boato, trumpet and flugelhorn

Brani:

01. Prelude to the nature

02. Travenanzes

03. Searching for the North – Departure

04. To the universe

05. One way

06. Tre Cime

07. Scent of spring

08. In front of mountains

09. A glimpse from the top

10. This love

11. Searching for the North – Arrival

Pubblicata il 19/10/2018