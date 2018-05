Di Donatella delle Cese

“Magip”, il lavoro dei GB Project, vede la luce nel marzo del 2018 per l’etichetta Alfa Projects. Alessandro Scala al sax tenore e soprano, Gilberto Mazzotti al pianoforte ed al Fender Rhodes, Piero Simoncini al contrabbasso, Michele Iaia alla batteria e lo Special Guest Simone Zanchini all’accordion.

Otto brani, molto diversi tra loro, che narrano a più voci, la medesima storia. L’apporto dei singoli strumenti si fonde per raccontare un’esperienza speciale e magica, passando dalla dolcezza al ritmo, dai colori del Caribe alla passione del tango, per volare alti nell’aria.

Bells in Dancing è un brano caratterizzato dall’avvolgente e melodica presenza del pianoforte, che si amalgama perfettamente nel tessuto musicale fino ad un incedere parallelo molto incisivo sul finale, che culmina in un passionale dialogo con il sax.

In Up è un pezzo a tratti “urgente”, in cui i suoni “scivolano” l’uno nell’altro in maniera originale e mai banale, con diversi appassionati sax solo a delinearne il percorso; Pendular è a tratti addolcita dall’accordion di Zanchini e dal suo fluire verso il dialogo musicale imbastito dagli altri strumenti; in alcuni momenti è invece resa più “spigolosa” da virtuosismi in chiave sperimentale di sax.

Magip si apre con un lungo ed accattivante sax solo che dialoga poi con l’intero ensemble fino ad aprirsi verso altri interventi solistici, come quello di pianoforte, molto coinvolgente.

Lo sperimentalismo dei suoni dilaga liberamente nell’ouverture di Quintino, dove ciascuno strumento trova spazio per imbastire un originale percorso musicale; in Aria Mediterranea apprezziamo la soave dolcezza del pianoforte, che ci guida verso una godibile melodia, in cui sax e ritmica si fondono via via perfettamente.

In Union torna il ritmo, nuovamente mitigato dall’accordion, che ne stempera un po’ gli umori; chiusura con Volo, dal tema più calmo e diversamente cadenzato.

Un lavoro interessante, da ascoltare.

Genere: Modern jazz, contemporary jazz

Musicisti:

Alessandro Scala, sassofono tenore e soprano

Gilberto Mazzotti, piano e Fender Rhodes

Piero Simoncini, contrabbasso

Michele Iaia, batteria

Special Guest: Simone Zanchini, accordion

Brani:

01. Bells In Dancing

02. In Up

03. Pendular

04. Magip

05. Quintino

06. Aria Mediterranea

07. Union

08. Volo

Pubblicata il 28/05/2018