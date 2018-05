Di Stefano Dentice

No Voices Records, 2018

Un’intraprendente e innovativa destrutturazione di alcune pietre miliari del jazz congiuntamente a due brani originali. “Drop It!” è il nuovo episodio discografico firmato Giannini Piracci Electric Quartet, audace formazione costituita da Giacinto Piracci (chitarra), Marcello Giannini (chitarra), Aldo Capasso (basso) e Marco Castaldo (batteria). I sette brani presenti nel CD sono celebri composizioni autografate da alcuni giganti della tradizione jazzistica come Wayne Shorter, Bill Evans, Lennie Tristano, Cedar Walton e Thelonious Monk, eccezion fatta per Drop it like it’s Drop (Giacinto Piracci) e A walk with You (Giacinto Piracci). Il climax di Drop it like it’s Drop è criptico, denso di fascino. L’incedere di Piracci è fluente, tensivo, ricco di scorribande cromatiche, brillantemente sostenuto dal comping cangiante e stimolante intessuto dal tandem Capasso-Castaldo. Giannini si esprime attraverso un eloquio materico, adornato da un suono tagliente e pungente. A walk with You è un brano distensivo. L’elocuzione di Giannini deborda di inebrianti inflessioni bluesy. Piracci dà vita a un discorso improvvisativo estremamente spigliato, a tratti serrato. In Bolivia (Cedar Walton) Marcello Giannini cesella un solo in cui, in modo molto accentuato, sviscera la sua personalità. L’improvvisazione di Capasso è diamantina, colma di nerbo. “Drop It!” è un album in cui si manifesta il desiderio di esplorare territori apparentemente impervi, specie sotto l’aspetto stilistico e sonoro. Un disco dove i quattro protagonisti, in base a delle idee strettamente personali, donano nuova linfa vitale ad alcuni celebri e intramontabili standard jazz, oltre a farsi guidare da un profondo spirito di ricerca.

Genere: Modern Jazz / Contemporary Jazz

Musicisti:

Giacinto Piracci, guitar

Marcello Giannini, guitar

Aldo Capasso, bass

Marco Castaldo, drums

Brani:

01. Tom Thumb

02. Drop it like it’s Drop

03. Time Remembered

04. Lennie’s Pennies

05. A walk with You

06. Bolivia

07. Ugly Beauty

Link:

Giacinto Piracci

No Voices Records

Pubblicata il 25/05/2018