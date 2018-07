Di Stefano Dentice

Alfa Projects, 2018

Talvolta, taluni musicisti ostentano la loro padronanza tecnica attraverso virtuosismi funambolici, strappapplausi, a nocumento, di contro, della comunicatività più pura, generosa e genuina. “Accent”, la nuova creatura discografica partorita dal sensibile e sopraffino pianista/compositore Gaetano Spartà, si pone in modo totalmente (e scientemente) antipodico rispetto al concetto sopra espresso. Daniele Sorrentino (contrabbasso) e Valerio Vantaggio (batteria) sono i due fulgidi talenti che completano la sezione ritmica presente in questo CD, mentre Franco Piana (flicorno in Marriage is not a good affair, Lu Baruni, …ogni nota come se fosse l’ultima (L.F.) e Dietro le quinte) e la B.I.M. Orchestra (in Little Waltz e …ogni nota come se fosse l’ultima) formata da Marcello Sirignano (violino), Alessandro Vece (violino), Andrea Domini (viola) e Giuseppe Tortora (violoncello), incrementano la qualità del progetto discografico. La tracklist consta di dieci composizioni originali frutto della ferace materia grigia di Spartà. Little Waltz, composizione dal cullante andamento ternario, è una sorta di panacea per l’anima. L’eloquio di Sorrentino è pregno di luminosa cantabilità e fine senso melodico. Spartà si esprime attraverso un pianismo essenziale, diretto, profondamente causativo, ponderato con gusto. Da 238 Corde si leva un inebriante effluvio di mediterraneità. Qui l’incedere del pianista è tensivo, ricco di spunti assai interessanti. Il climax di Marriage is not a good affair, carezzevole ballad, è serafico. L’incedere di Piana è raffinato, materico, dall’altissima efficacia comunicativa. L’elocuzione di Gaetano Spartà brilla per lirismo, spirito descrittivo e pathos narrativo. “Accent” è un album policromatico, che coniuga brillantemente la sapida melodiosità europea con il nerbo espressivo della musica mediterranea. Il tutto architettato con lodevole sobrietà, mai sopra le righe e, soprattutto, concepito con il nobile intento di raccontarsi candidamente, senza filtri e tediosi artifizi.

Genere: Contemporary Jazz

Musicisti:

Gaetano Spartà, piano

Daniele Sorrentino, double bass

Valerio Vantaggio, drums

Featuring:

Franco Piana, flugelhorn

Marcello Sirignano, violin

Alessandro Vece, violin

Andrea Domini, viola

Giuseppe Tortora, cello

Brani:

01. Little Waltz

02. 238 Corde

03. Marriage is not a good affair

04. Lu Baruni

05. Anima Nera

06. Something can be changed

07. …ogni nota come se fosse l’ultima (L.F.)

08. Welcome Mr. B.M.

09. Dietro le quinte

10. Ninna Nonne

Link:

https://www.gaetanosparta.com/

http://www.alfamusic.it/

Pubblicata il 09/07/2018