Di Stefano Dentice

Parco della Musica Records, 2019

“Non mettiamo limiti alla Provvidenza”. Questa celeberrima espressione, che nell’immaginario collettivo rappresenta un’esortazione all’ottimismo, sarebbe da rimodulare nel caso di “A Light Day”, la nuova opera discografica dell’immenso pianista jazz e compositore Franco D’Andrea, in “Non mettiamo limiti alla creatività”, una spiccata qualità, questa, albergante nel DNA di uno fra i più grandi jazzisti italiani di tutti i tempi. Il doppio CD, suddiviso in Morning Suite (CD1) e Afternoon Suite (CD2), consta di ben quindici brani, fra i quali P4+P5, W.T., m2+M7, Dancing Colours, Round B, M6+M2, Old Tritons, P. Area, Altalena, m2+M2 e M7+M3 scaturiti dall’effusiva materia grigia di D’Andrea, mentre Tiger Rag (Eddie Edwards, Nick La Rocca, Henry Ragas, Tony Sbarbaro, Harry Da Costa), Livery Stable Blues (Ray Lopez), Ostrich Walk (Nick La Rocca), St. Louis Blues (William Cristopher Handy) e Original Dixieland One Step (Nick La Rocca) completano la tracklist. In m2+M7, composizione ipnotica in pieno solco free, Franco D’Andrea cesella intarsi armonici di rarissima fattura, dà vita a inebrianti dissonanze, sorprendenti intervalli e cluster volti a creare tensione. Il climax criptico di Round B intriga fin dalla prima misura. Qui il pianismo di D’Andrea è policromatico, magnetico, volutamente sghimbescio e raffinatamente cerebrale. “A Light Day” è come il famosissimo racconto “Aladino e la lampada meravigliosa”. In questa storia Aladino sfregava la lampada dalla quale appariva il Genio, al quale gli chiedeva di esaudire i suoi desideri. Mentre per ciò che concerne questo album è come se strofinando le tempie di Franco D’Andrea l’estro apparisse in carne ed ossa.

Genere: Contemporary Jazz / Avant Jazz / Modern Jazz

Musicisti:

Franco D’Andrea, piano

Brani (CD 1):

01. P4 + P5

02. Tiger Rag-Livery Stable Blues

03. W.T.

04. m2 + M7

05. Dancing Colours

06. Ostrich Walk

07. St. Louis Blues

08. Round B

CD 2:

01. m6 + M2

02. Old Tritones

03. Original Dixieland One Step

04. P. Area

05. Altalena

06. m2 + M2

07. M7 + M3

Link:

Franco D’Andrea

Parco della Musica Records

Pubblicata il 25/06/2019