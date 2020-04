Di Stefano Dentice

Alfa Music, 2020

Una narrazione e una descrizione musicale amorevole, densa di candore interpretativo, trasporto emotivo e toccante munificenza comunicativa. “Giulia” è la nuova opera discografica partorita dal sensibile chitarrista Francesco Cataldo (pianoforte in Two Ways e Two Ways-Reprise), qui coadiuvato da tre eccezionali compagni d’avventura come Marc Copland (pianoforte), Pietro Leveratto (contrabbasso) e Adam Nussbaum (batteria). I dieci brani che formano la tracklist sono tutti farina del sacco di Cataldo. Il climax elegiaco e crepuscolare di Levante sortisce un effetto medicamentoso sull’anima. Cataldo si esprime attraverso un eloquio icastico, intenso. Il cullante andamento ternario di Waltz for Two conquista all’istante. Il playing di Copland è intriso di gusto, adornato da una musicalità colta, opulenta, accompagnato dall’elegante costrutto ritmico cesellato dalla coppia Leveratto-Nussbaum. Il chitarrista snocciola un discorso improvvisativo carezzevole, colmo di sentimento. So Small so Big è una composizione assai fascinosa, per mood e finezza delle architetture armoniche, in cui i quattro protagonisti dialogano con energia espressiva. “Giulia”, album dedicato da Francesco Cataldo a sua figlia, dal quale affiora l’anima mediterranea soprattutto dell’autore, rappresenta una sorta di immaginifico scrigno contenente emozioni, sensazioni e stati d’animo. Il tutto raccontato attraverso una palpabile affettuosità che arricchisce interiormente.

Genere: Contemporary Jazz

Musicisti:

Francesco Cataldo, guitar and piano

Marc Copland, piano

Pietro Leveratto, double bass

Adam Nussbaum, drums

Brani:

01. I Tuoi Colori (Prologo)

02. Giulia

03. Levante

04. Waltz for Two

05. Two Ways

06. Joy and Pain

07. Two Colours

08. So Small so Big

09. Two Ways (Reprise)

10. Circles (Epilogo)

Link:

https://www.francescocataldo.eu/

Pubblicata il 07/04/2020