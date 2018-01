FRANCESCA RONDINELLA & GIOSI CINCOTTI

Di Donatella delle Cese

Soundfly, 2017

Meet & Reel, è il recente prodotto discografico che vede insieme, in un mondo di diversità e affinità canore e musicali, la cantante Francesca Rondinella ed il fisarmonicista e pianista Giosi Cincotti, che ne ha curato anche gli arrangiamenti.

Prodotto da Bruno Savino per l’etichetta Soundfly, il disco è stato presentato alla mostra Rock!7, tenutasi al Museo Pan di Napoli con un mini concerto live per un’appassionata e gremita platea.

Diciassette brani, registrati in presa diretta e con il pubblico in sala, rendono questa esperienza molto speciale per i musicisti, che hanno, nell’occasione, utilizzato delle bobine analogiche per la registrazione.

Due i brani originali, scritti a quattro mani dalla Rondinella e da Cincotti: Anema Annura e Sciummo Perduto.

Gli altri quindici pezzi sono omaggi ad autori che hanno legato in qualche modo la propria essenza a quella dei due interpreti, caratterizzandone sensazioni, umori, storie e ricordi.

La Rondinella – la cui voce è gradevolmente potente, naturale e sinuosa – accompagnandosi con sapienti movimenti ed inflessioni attoriali, ci offre splendide interpretazioni di alcuni brani classici come Les Feuilles Mortes di Prevert – con gli inserti in napoletano a firma di Enzo Moscato -, Canzone Appassiunata di E.A.Mario e ‘O Nnnammurato Mio di Viviani.

Cincotti ci regala la soavità del suo pianoforte ed il nostalgico e avvolgente suono della fisarmonica, impregnando questa esperienza musicale di pathos ed emozione.

Struggente è l’interpretazione della Rondinella di Simme ‘E Napule Paisà, che qui ritorna alla sua origine melanconica, mentre richiama gli orrori vissuti dalla città di Napoli durante la Seconda Guerra Mondiale.

Cincotti e la Rondinella non mancano di farci apprezzare una poco nota al grande pubblico Si T’Ha Vuo’ Scurdà, che reca la firma di Paolo Conte e di tributare un affettuoso omaggio al duo Gaber-Luporini con la loro Isteria ed a Pino Daniele con Maggio Se Ne Va.

Godeteveli, ne vale la pena.

Genere: popolare

Musicisti:

Francesca Rondinella, voce

Giosi Cincotti, pianoforte e fisarmonica

Brani:

01. Anema annura

02. Respiro

03. Tango

04. ‘A Gelusia

05. Les feuilles mortes

06. Tammurriata americana

07. Canzone appassiunata

08. Amaro è ‘o bene

09. Si t’ha vuò scurdà

10. Simme ‘e Napule paisà

11. D’’o mare e d’’e rose

12. ‘O nnammurato mio

13. Historia de un amor

14. Sciummo perduto

15. Isteria

16. Tutto è fernuto

17. Maggio se ne va

Link:

www.soundfly.it

Pubblicata il 21/01/2018