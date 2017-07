FEDERICA GENNAI E FILIPPO COSENTINO

Di Donatella delle Cese

NAU RECORDS, 2017

“Come Hell Or High Water”, esce, per l’etichetta NAU RECORDS, nell’anno 2017. Originalissima è la veste di presentazione del lavoro, impacchettato in un sacchetto trasparente sottovuoto ad indicare l’essenzialità della concezione musicale dei due esecutori, che eliminano il superfluo, immagini incluse.

E ci fanno immaginare di avere tra le mani “altro” che un CD, visto il packaging scelto.

Apprezziamo quindi Federica Gennai alla voce, alla kalimba ed agli effetti elettronici e Filippo Cosentino alla chitarra acustica, baritona ed elettrica, oltre che agli effetti digitali.

I nove brani originali sono di Gennai e Cosentino, mentre i testi sono di Michela Lombardi.

Tramuntanedda si apre con i vocalizzi della Gennai, seguiti dalla chitarra di Cosentino, che imprime al pezzo un ritmo popolare che affonda le sue radici in tempi e tradizioni lontane.

In Loneliness possiamo notare la soave voce della Gennai, che si dispiega in un canto tenue e gradevole.

No Solution Re Solution viene introdotta da effetti sonori elettronici, giocati sulla voce a mo’ di echi lontani, che rendono il brano a tratti misterioso.

Lullaby In Blue è una specie di ninna nanna, introdotta dai vocalizzi, accompagnati da effetti elettronici, che lasciano spazio ad una chitarra delicata e ad un canto lieve.

Mentre in Baritona il ritmo la fa da padrone, per un’interpretazione che potrebbe fungere da colonna sonora per un film, in Footprints – omaggio a Wayne Shorter - si torna ai vocalizzi deliziosi ed a momenti più intimistici, che richiamano la musica tradizionale.

Crescendo è allegra e spensierata; lascia il posto ad una dolce melodia che caratterizza il brano Every Moment Is A Gift (Song For Paola).

La vocalità versatile e sbarazzina della Gennai si mette perfettamente in risalto in Resàlio.

Come Hell Or High Water, che dà il titolo al lavoro, è lenta e romantica.

In chiusura, Avalanche omaggia Leonard Cohen, in una rivisitazione sensibile e riuscita.

Interessante esperimento di classe, riuscito.

Musicisti:

Federica Gennai, vocals, kalimba, electronics

Filippo Cosentino, acoustic, electric and baritona guitars, electronics

Brani:

01. Tramuntanedda

02. Loneliness

03. No Solution Re Solution

04. Lullaby In Blue

05. Baritona

06. Footprints

07. Crescendo

08. Every Moment Is A Gift (Song for Paola)

09. Resàlio

10. Come Hell Or Hight Water

11. Avalanche

