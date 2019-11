Di Stefano Dentice

Folderol Records, 2019

Un enorme contenitore senza fondo, una fucina di idee estremamente interessanti, frutto di una profonda ricerca personale, soprattutto dal punto di vista stilistico e compositivo, volta al raggiungimento di un’identità artistica riconoscibile e ben definita. “Endless Tail” è la nuova opera discografica firmata Federica Colangelo – Acquaphonica, ardimentoso ed eclettico quartetto formato da Michele Tino (sax alto e sax tenore), Federica Colangelo (pianoforte), Marco Zenini (contrabbasso) ed Ermanno Baron (batteria). La tracklist consta di sette brani originali figli della feracità della pianista. Il climax onirico, lunare e al contempo carezzevole di Frammenti trasporta la mente in un viaggio immaginifico e immersivo. L’incedere di Tino è sgusciante, magnetico, sostenuto dal comping stimolante e dinamico intessuto dalla sezione ritmica. L’impetuoso percuotere delle pelli da parte di Baron, nell’intro di Studio N.1, dà l’idea di squarci temporaleschi. Tino, Colangelo, Zenini e Baron dialogano in perfetta simbiosi, dando vita a situazioni sonore e ritmiche che esaltano il loro fervore creativo. In Scala A Chiocciola il mood è filmico, carico di pathos e suspense. Qui il playing del sassofonista è volutamente sghimbescio, mentre l’aggraziato pianismo di Federica Colangelo è impregnato di chiari riferimenti appartenenti alla musica eurocolta. “Endless Tail” è un album policromo, ricchissimo di contenuti, dall’utilizzo di intriganti metriche dispari all’uso di sorprendenti intrecci poliritmici e polimetrici, da spunti contrappuntistici ad asperità armoniche che creano tensione. Un disco in cui i quattro musicisti aborriscono da schemi prestabiliti e da gabbie mentali spesso coercitive, che purtroppo tendono a tarpare la massima espressione dell’estrosità. “Endless Tail” è come un vulcano dall’inarrestabile attività eruttiva, circa 45 minuti di musica in costante movimento.

Genere: Contemporary Jazz

Musicisti:

Michele Tino, alto sax and tenor sax

Federica Colangelo, piano

Marco Zenini, double bass

Ermanno Baron, drums

Brani:

01. Spigoli

02. Frammenti

03. Dancing Figure

04. Spazi Pieni E Vuoti

05. Studio N.1

06. Scala A Chiocciola

07. Aftermath

Link:

Federica Colangelo

Pagina Bandcamp

