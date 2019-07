FABRIZIO BOSSO / JULIAN OLIVER MAZZARIELLO

Di Stefano Dentice

Warner Music, 2019

Un duo affiatato, empatico, illuminato e guidato da un interplay telepatico. “Tandem – Live at Umbria Jazz Winter” è il nuovo capitolo discografico concepito da due formidabili jazzisti del calibro di Fabrizio Bosso (tromba ed elettronica) e Julian Oliver Mazzariello (pianoforte), coadiuvati (soltanto in Schindler’s List) da Luca Bagagli (violino), Leonardo Spinedi (violino), Elena Favilla (viola) e Kyungmi Lee (violoncello). La tracklist consta di dieci brani, di cui solo tre frutto della feracità compositiva di Bosso e Mazzariello, mentre Domenica è sempre Domenica (Gorni Kramer – Pietro Garinei – Sandro Giovannini), Lembra de Mim (Ivan Lins – Vitor Martins), Misty (Errol Garner), Nuovo Cinema Paradiso (Ennio Morricone – Andrea Morricone), Bemsha Swing (Thelonious Monk – Denzil Best Da Costa), Schindler’s List (John Williams) e In a Sentimental Mood (Duke Ellington) completano la playlist. Il mood spassoso di Goodness Gracious (Julian Oliver Mazzariello) coinvolge fin da subito. L’eloquio del pianista è estremamente godibile, spigliato, colmo di erudita musicalità e gusto, nonché locupletato da una savia gestione della dinamica. Bosso dà vita a un discorso improvvisativo cantabile, assai accattivante, poi impreziosito da svariate scorribande cromatiche ad effetto. In Together (Bosso – Mazzariello) il trombettista snocciola frasi torrenziali, supportato da un oculato utilizzo dell’elettronica, volta a creare intriganti sfumature sonore. Rumba for Kampei (Fabrizio Bosso) brilla per un climax riscaldante, esotico. Qui il playing di Mazzariello è particolarmente intenso, vibrante, adornato da un tocco ben definito, marcato, a tratti persino percussivo. L’elocuzione di Fabrizio Bosso è impeccabile, soprattutto dal punto di vista strumentale, poiché lui dimostra, per l’ennesima volta (come se ce ne fosse ancora bisogno), di possedere una tecnica sopraffina e assai solida. “Tandem – Live at Umbria Jazz Winter” è un album che riesce nel nobile intento di coniugare la totale padronanza dello strumento a una brillante ed efficace comunicatività. Binomio, questo, non sempre indissolubile.

Genere: Modern Jazz

Musicisti:

Fabrizio Bosso, trumpet and electronics

Julian Oliver Mazzariello, piano

Featuring:

Luca Bagagli, violin

Leonardo Spinedi, violin

Elena Favilla, viola

Kyungmi Lee, cello

Brani:

01. Domenica è sempre Domenica

02. Lembra de Mim

03. Goodness Gracious

04. Together

05. Misty

06. Rumba for Kampei

07. Nuovo Cinema Paradiso

08. Bemsha Swing

09. Schindler’s List

10. In a Sentimental Mood

Link:

Warner Music

Pubblicata il 03/07/2019