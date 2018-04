Di Stefano Dentice

Emme Record Label, 2018

Estasianti colorazioni nordiche e inebrianti effluvi di Third Stream, il tutto suggellato da una placidità comunicativa e da una sensibilità espressiva particolarmente causative. “Passacaglia” è la nuova creatura discografica firmata Ermanno Novali Trio, formazione costituita da Ermanno Novali (pianoforte), Luca Pissavini (contrabbasso) e Matteo Milesi (batteria). La tracklist è formata da nove brani, di cui sei sgorgati dalla ferace mente del leader, mentre Torpedine è autografata da Milesi, The Boxer da Paul Simon e Dear Old Stockholm è una composizione appartenente alla tradizione popolare. Passacaglia No. 2 è un brano struggente, immerso in un climax suggestivo, lunare. L’incedere di Novali è profondamente ponderato, locupletato da un alto senso descrittivo, sostenuto dal costrutto ritmico incalzante cesellato dal tandem Pissavini-Milesi. Il mood di Two Souls è etereo, toccante. Il pianista intesse un eloquio debordante di intensità emotiva, centellinando le note con saggezza e acume interpretativo. Torpedine è una composizione immersiva, dal potere evocativo. Qui il trio interagisce con ardore, nel segno di un interplay crescente, anche dal punto di vista della dinamica. “Passacaglia” è un album dal quale trasuda una forte energia, una ricerca compositiva, armonica e sonora, in cui una colta cantabilità e un succulento senso melodico ricoprono un ruolo di vitale importanza.

Genere: Contemporary Jazz

Musicisti:

Ermanno Novali, piano

Luca Pissavini, double bass

Matteo Milesi, drums

Brani:

01. MR G

02. Passacaglia NO. 2

03. Two Souls

04. Torpedine

05. The Boxer

06. Center Is The New Double

07. MR C

08. Dear Old Stockholm

09. Passacaglia

Ermanno Novali

Emme Record Label

Pubblicata il 18/04/2018