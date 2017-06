Di Donatella delle Cese

Emme Record Label, 2017

Uno splendido ensemble arricchisce e caratterizza questo lavoro musicale, che vede il batterista napoletano Enrico Quaranta mettere insieme una big band davvero d’eccezione: Francesco Maiorino al basso, Bruno Salicone al pianoforte ed alle tastiere, Andrea Rea al pianoforte, Jerry Popolo e Umberto Muselli al sax tenore.

Non mancano due special guests: James Senese al sax soprano ed al tenore e Jeremy Pelt alla tromba.

Edito dalla Emme Record Label, il disco vede la luce nel febbraio 2017.

Hello Brian è uno swing corposo e sincero, dove il sax tenore di James Senese trova spazio per aprirsi in fraseggi musicali di alto valore e grande coinvolgimento acustico; War On Peace, più sperimentale, imbastisce un riuscito, quanto inedito, dialogo tra gli strumenti; In The World è profondo, emozionante, quasi ‘carnale’, quando il sax tenore di Jerry Popolo accarezza le corde più profonde dell’animo di chi ascolta, mentre le soavi e veloci note del piano di Bruno Salicone, tengono le fila della composizione.

Don’t Worry About si apre con una corale dei vari strumenti che lasciano presto il posto alla trascinante tromba di Pelt, che fa da traino al brano intero, regalandogli atmosfera.

In Get Up With Your Life attimi più concitati si alternano a momenti più dolci e si può riscontrare una densa commistione di generi, che vanno dal jazz americano ad un approccio più afro, per un riuscito e gradevolissimo connubio musicale.

The King Is Returning dà ampio spazio alla tromba di Pelt ed al sax di Muselli, che rendono il pezzo profondamente toccante e, a tratti, struggente.

We’ll Be Save, inframezzato da un ricorrente coretto vocale, riassume perfettamente il viaggio musicale del gruppo, che va dal funky al jazz, passando per i ritmi afro e la cultura mediterranea.

Se volete godervi un sublime excursus che spazia tra vari generi musicali, non potete assolutamente perdere questo ascolto.

Musicisti:

Enrico Quaranta, batteria

James Senese, sax tenore

Francesco Maiorino, basso

Bruno Salicone, pianoforte, tastiere

Andrea Rea, pianoforte

Jerry Popolo, sax tenore

Umberto Muselli, sax tenore

Jeremy Pelt, tromba

Brani:

01. Hello Brian

02. War on Peace

03. In the World

04. Dont’t Worry About

05. Get Up With Your Life

06. The King Is Return

07. We’ll Be Save

Pubblicata il 30/06/2017