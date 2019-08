Di Stefano Dentice

A.MA Records, 2019

Temi mai pedissequi, armonie raffinate e un sound accattivante rappresentano il fil rouge di “Social Music”, la nuova fatica discografica figlia della vivida materia grigia del talentuoso chitarrista jazz e compositore Enrico Le Noci, brillantemente coadiuvato da quattro partner di irrefutabile valore come Felix Rossy (tromba), Gadi Lehavi (pianoforte), Giulio Scianatico (contrabbasso) e Andrea Niccolai (batteria). Gli otto brani presenti nel CD sono frutto della feracità compositiva di Le Noci. Solo ida è coinvolgente fin dalle primissime misure. L’eloquio del chitarrista è diretto, scevro di fronzoli ed estremamente efficace. Il mood di Social Music (brother Felix) è subito contagioso. Rossy dà vita a un discorso improvvisativo fluente, ricco, timbricamente cangiante, adornato da alcune impennate cromatiche di effetto. L’incedere di Lehavi è adamantino, locupletato da intriganti progressioni e godibili inflessioni bluesy, ottimamente supportato dal tandem Scianatico-Niccolai. Il groove di Heavy lunch colpisce di primo acchito. Le Noci si esprime attraverso un’elocuzione tensiva, colma di magnetiche incursioni nell’out playing. “Social Music” è un disco che contiene tutti gli ingredienti giusti per renderlo assai interessante dalla prima all’ultima traccia, dal punto di vista melodico, armonico, ritmico e del suono.

Genere: Modern Jazz / Contemporary Jazz

Musicisti:

Felix Rossy, trumpet

Enrico Le Noci, guitar

Gadi Lehavi, piano

Giulio Scianatico, double bass

Andrea Niccolai, drums

Brani:

01. One for Cedar

02. Solo Ida

03. Social music (brother Felix)

04. Leave it like that

05. One for humanity

06. Icarus dream

07. Heavy lunch

08. For nuts only

Link:

http://enricolenoci.com/biografia/

http://www.amaedizioni.it/

Pubblicata il 30/07/2019