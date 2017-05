Di Stefano Dentice

Honolulu Records, 2017

Sonorità strampalate e graffianti che si coniugano in modo alchemico a tessuti armonici e ritmici singolari ed estremamente interessanti. “Elg Ler” è la nuova fatica discografica realizzata dall’omonimo trio costituito da Dario Trapani (chitarra), Giuseppe Romagnoli (contrabbasso) e Stefano Costanzo (batteria, campane e oggetti). La tracklist prevede otto brani originali scaturiti dall’inesauribile materia grigia di Trapani, Romagnoli e Costanzo. Take Your Lover And Dance (Romagnoli/Trapani) è un brano di forte impatto, specialmente dal punto di vista del suono. Qui Costanzo gioca un ruolo fondamentale, poiché intesse un costrutto ritmico variopinto e altamente incisivo, ricco di sfumature. Il climax criptico di Elg Ler (Stefano Costanzo), quarta traccia del CD, crea uno stato di suspense. Trapani cesella delle atmosfere decisamente surreali, coadiuvato brillantemente dall’intuito del batterista. In Esperanto (Dario Trapani) il playing del chitarrista è essenziale, totalmente scevro di iperbolici colpi ad effetto. “Elg Ler” è un album colmo di richiami al rock, un disco che rappresenta la quintessenza dell’anticonvenzionalismo. Pura goduria per gli avanguardisti più accaniti.

Genere: Creative Music / Experimental / Avant Jazz

Musicisti:

Dario Trapani, guitar

Giuseppe Romagnoli, double bass

Stefano Costanzo, drums

Brani:

01. Take Your Lover And Dance

02. Dream Cars

03. Viva la Quica

04. Elg Ler

05. Al Citofono Sono Tutti Io

06. Gioggio Gabber

07. A Bird Told Me

08. Esperanto

Link:

Honululu Records

Pubblicata il 29/05/2017