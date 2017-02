Di Stefano Dentice

Artists Recording Collective, 2017

Un nobile senso estetico e melodico ingemmato da un sound ammantante, frutto di un pregiato sincretismo stilistico. “Echoes Of Europe” è la nuova fatica discografica autografata Dino Massa Kansas City Quintet, scintillante formazione costituta da Cristopher Burnett (sax alto e clarinetto), Dino Massa (pianoforte), Charles Gatschet (chitarra), Andrew W. Stinson (basso), Clarence Smith (batteria e percussioni), arricchita dalla presenza di quattro autorevoli ospiti come Terri Anderson Burnett (flauto), Freda Proctor (flauto), Marcus Hampton (flicorno) e Stanton Kessler (flicorno e tromba). La tracklist del CD è formata da sette brani originali scaturiti dall’ingegnosità compositiva di Massa, Hampton e Cristopher Burnett. Il climax mediterraneo di Alone (Dino Massa) è incandescente. L’eloquio di Massa è fluente, incisivo, imperlato da alcune fugaci e stimolanti outside phrases, puntualmente sostenuto dal costrutto ritmico policromatico cesellato dal tandem Stinson-Smith. Gatschet dà vita a un sermone guizzante, ornato da un affascinante suono ovattato. Echoes Of Europe (Dino Massa), seconda traccia del disco, è avvolta da un mood crepuscolare. Qui l’incedere del pianista è torrenziale, debordante di struggente passionalità. Cristopher Burnett si esprime con essenzialità e gusto, senza snocciolare note in quantità industriale. In Imagine (Marcus Hampton) l’elocuzione di Hampton è riscaldante e briosa. L’atmosfera esotica di Notos (Cristopher Burnett) è ammaliante. Il playing ben cadenzato di Massa è adamantino. Cristopher Burnett pondera il suo discorso improvvisativo con saggezza ed eleganza, condendolo con qualche scorribanda cromatica. “Echoes of Europe” è un album colmo di colorazioni world music e ventate impressioniste, in cui l’apollinea cantabilità dei temi e la mirabile candidezza comunicativa rappresentano l’autentico messaggio da cogliere al volo.

Genere: Contemporary Jazz

Musicisti:

Cristopher Burnett, alto sax and clarinet

Dino Massa, piano

Charles Gatschet, guitar

Andrew W. Stinson, bass

Clarence Smith, drums and percussion

Guests:

Terri Anderson Burnett, flute

Freda Proctor, flute

Marcus Hampton, flugelhorn

Stanton Kessler, flugelhorn and trumpet

Brani:

01. Alone

02. Echoes Of Europe

03. Imagine

04. Notos

05. Paris

06. Remembering

07. Tarantella

Pubblicata il 03/02/2017