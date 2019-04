Di Stefano Dentice

Jando Music / Via Veneto Jazz, 2019

Un’intensa energia e un flusso sonoro caldo, avvolgente, congiuntamente a un mood suadente. “Dirty Six” è la nuova creatura discografica firmata Dirty Six, omonima e brillante formazione costituita da Gianfranco Campagnoli (tromba), Roberto Schiano (trombone), Daniele Scannapieco (sax), Claudio Filippini (pianoforte), Tommaso Scannapieco (basso e contrabbasso) e Lorenzo Tucci (batteria). Dieci i brani originali inclusi nel CD, ossia Haze, Flying Horses, Landscape e Il Fiore Purpureo figli della rigogliosa materia grigia di Filippini, Andrà Bene e Keep Calm autografati da Tucci, Parmenide e Malaga ad opera di Tommaso Scannapieco, mentre Waiting for D e Red Hot siglati da D. Scannapieco – S. Di Battista – D. Rosciglione. L’incalzante Flying Horses è una composizione che contagia e conquista all’istante. Questo brano si caratterizza soprattutto per il forte impatto sonoro e per la minuziosa fusione dei suoni. In Andrà Bene il climax è distensivo, rassicurante. L’eloquio di Tommaso Scannapieco, al contrabbasso, è assai conciso ma altamente efficace, pregno di ardente cantabilità. Malaga, fin dalle primissime misure, è particolarmente coinvolgente. Il playing di Filippini brilla per verve comunicativa e sopraffino senso melodico. “Dirty Six” è un album policromo dal punto di vista stilistico, che convince in particolar modo per un’elogiabile summa di melodia, armonia, groove e sound.

Genere: Contemporary Jazz

Musicisti:

Gianfranco Campagnoli, trumpet

Roberto Schiano, trombone

Daniele Scannapieco, sax

Claudio Filippini, piano

Tommaso Scannapieco, bass and double bass

Lorenzo Tucci, drums

Brani:

01. Haze

02. Waiting for D

03. Flying Horses

04. Andrà Bene

05. Parmenide

06. Keep Calm

07. Landscape

08. Malaga

09. Il Fiore Purpureo

10. Red Hot

