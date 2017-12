Di Stefano Dentice

Tuk Music, 2017

Una fascinosa cantabilità, congiuntamente a uno spiccato e succulento senso melodico, rappresentano il fil rouge di “Where Is The Happiness?”, la nuova creatura discografica concepita dal talentuoso e raffinato Dino Rubino. In questo lavoro, dove è alle prese con flicorno e pianoforte, è affiancato da una parterre di levatura internazionale, costituito da Emanuele Cisi (sax tenore), Angelo Bonaccorso (corno francese), Gaetano Cristofaro (clarinetto basso), Giuseppe Mirabella (chitarra), Paolino Dalla Porta (contrabbasso) e Adam Nussbaum (batteria). La tracklist è formata da undici brani scaturiti dalla rigogliosa vena compositiva di Rubino, ad esclusione di Sugar Man (Sixto Rodriguez). Il climax di Etna è particolarmente enigmatico, colmo di divagazioni che ammiccano al free. Qui le ance si intersecano simbioticamente con il piano di Dino Rubino, creando architetture armoniche e sonore assai interessanti. Broken Words è una composizione struggente, dal mood crepuscolare. L’eloquio di Cisi è debordante di verve espressiva, impreziosito da alcuni godibili guizzi cromatici. L’atmosfera rarefatta di Mondo scalda il cuore. Il pianismo di Rubino è pensoso, placido, centellinato con gusto e scolpito come fosse una scultura marmorea. “Where Is The Happiness?” è un album che invita a conoscere e comprendere la reale essenza della vita, in cui i temi e le improvvisazioni sono frutto di una genuinità e generosità comunicative che tracciano un segno indelebile.

Genere: Contemporary Jazz

Musicisti:

Dino Rubino, flugelhorn and piano

Emanuele Cisi, tenor sax

Angelo Bonaccorso, french horn

Gaetano Cristofaro, bass clarinet

Giuseppe Mirabella, guitar

Paolino Dalla Porta, double bass

Adam Nussbaum, drums

Brani:

01. Joyful

02. Van Gogh

03. Wind

04. Etna

05. Where Is The Happiness?

06. Blanc Et Noir

07. Sugar Man

08. Broken Words

09. Souvenirs

10. Mondo

11. Happiness

Pubblicata il 05/12/2017