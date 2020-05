Di Stefano Dentice

Filibusta Records, 2020

Una fascinosa ricchezza e policromia armonica, unitamente a una raffinata complessità ritmica, adornata da una comunicatività impetuosa che si alterna a un’espressività serafica. “Departures” è il nuovo episodio discografico firmato Danilo Blaiotta Trio, intraprendente formazione composta da Danilo Blaiotta (pianoforte), Jacopo Ferrazza (contrabbasso) e Valerio Vantaggio (batteria). Sei delle nove tracce del CD sono brani originali partoriti dalla fervida estrosità del pianista, mentre Gioco d’azzardo (Paolo Conte), There will never be another you (Harry Warren-Mack Gordon) e Solar (Miles Davis) completano la tracklist. L’impatto di The devil’s kitchen è particolarmente energico. L’eloquio di Ferrazza è assai intenso, carico di nerbo interpretativo. Blaiotta dà vita a un eloquio inebriante, ipnotico, pregno di preziosismi armonici, sostenuto dal comping cangiante e sobillante intessuto dal tandem Ferrazza-Vantaggio. No waltz è una composizione dal mood torrenziale. L’incedere del pianista è vibrante, percussivo, dalle magnetiche scorribande di matrice postboppistica. In Departures (sesta traccia del CD) il climax è distensivo. Qui il playing di Blaiotta è sobrio, introspettivo. “Departures”, ricco di humus, dal linguaggio fresco, moderno, è un album che brilla per una profonda ricerca dell’interplay, ma soprattutto per l’intenzione di Danilo Blaiotta e dei suoi due eccellenti compagni di viaggio di intraprendere una direzione stilistica ben distante da stereotipi troppo spesso pedissequi e tediosi.

Genere: Contemporary Jazz

Musicisti:

Danilo Blaiotta, piano

Jacopo Ferrazza, double bass

Valerio Vantaggio, drums

Brani:

01. Claude

02. Gioco d’azzardo

03. The devil’s kitchen

04. Into the blue

05. No waltz

06. Departures

07. There will never be another you

08. Feelings

09. Solar

Pubblicata il 29/05/2020