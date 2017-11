Di Stefano Dentice

Challenge Records, 2017

Una minuziosa rilettura, densa di grazia interpretativa e finezza esecutiva, di alcuni fascinosi standard jazz. “What Is There To Say” è la nuova realizzazione discografica a cura dell’elegante cantante Chiara Pancaldi, accompagnata in questo CD da due partner d’eccezione, dal valore inestimabile, come Kirk Lightsey (pianoforte) e Darryl Hall (contrabbasso), ai quali si aggiungono, in qualità di guest, due jazzisti di caratura internazionale: Jeremy Pelt (tromba in What Is There To Say, quarta traccia del disco) e Laurent Maur (armonica in A Timeless Place). In What Is There To Say (E.Y. Harburg – V. Duke), composizione assai intensa, Chiara Pancaldi espone il tema con leggiadria, curando sapientemente l’emissione, la dinamica e i suoni. Pelt cesella un eloquio lirico, cantabile, che emana calore, pregno di un apollineo senso melodico. Il mood spassoso di I Don’t Mind (D. Ellington) conquista all’istante. L’elocuzione di Hall è estremamente concisa, ma debordante di gusto e swing. Lightsey costruisce un solo godibile, intriso di sfumature bluesy. A Timeless Place (N. Winstone – M. L. Williams) spicca per un maliardo climax crepuscolare. Qui la cantante si esprime attraverso un timbro sussurrato, particolarmente toccante. L’improvvisazione di Maur è pensosa, magnetica. Kirk Lightsey intesse un pianismo suggestivo, fatato, molto evocativo. “What Is There To Say” è un album coinvolgente, permeato di placidità espressiva, dove in alcuni frangenti trasuda un pathos intimistico che arricchisce interiormente.

Genere: Modern Jazz

Musicisti:

Chiara Pancaldi, voice

Kirk Lightsey, piano

Darryl Hall, double bass

Special Guest:

Jeremy Pelt, trumpet

Laurent Maur, harmonica

Brani:

Everything I Love

02. Black Is The Color Of My True Love’s Hair

03. Born To Be Blue

04. What Is There To Say

05. I Don’t Mind

06. A Timeless Place

07. Reverse The Charges

08. Medley (When You’Re Smiling – On The Sunny Side Of The Street)

09. Love Came

10. Since I Fell For You

Pubblicata il 21/11/2017