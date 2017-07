Di Donatella delle Cese

Nau Records, 2016

“Causality Chance Need” è il lavoro discografico del Francesco Orio Trio, che esce per l’etichetta Nau Records nel 2016.

Il Trio è composto da Orio al pianoforte, da Fabio Crespiatico al contrabbasso e Davide Bussoleni alla batteria.

JC Peas si basa sulle rielaborazioni di due compositori come John Coltrane ed Ornette Coleman, molto cari ad Orio; la prima parte, ispirata a Giant Steps, la seconda a Peace. Ambo i brani sono difficilmente riconoscibili perché trasformati alla luce delle tradizioni ed esperienze del trio.

LGT è una fuga, con soggetto, controsoggetto e risposta che rispettivamente si allargano o stringono in intervalli che aprono la risposta in ostinati ritmico –armonici.

Lennie omaggia Lennie Tristano, la soave e romantica Non Mia è l’unico brano con una melodia vera e propria.

Interludio funge da prefazione per Zeus Bass, pezzo per batteria e basso elettrico che è come se stessero suonando individualmente due soli, ma che, ‘accidentalmente’, in post produzione, formano qui un brano unico.

Oceano Senza Onde (take 1 e take 2) è ispirata a Ocean Without A Shore di Bill Viola, è un testo recitato e scritto da Umberto Petrin, che è stato colui che ha suggerito ad Orio di approfondire il lavoro del videoartista americano Viola.

Il Borgo Di Gaslini omaggia Giorgio Gaslini ed il luogo dove il maestro ha stabilito la sua dimora, ossia il paese di Borgotaro; l’incipit ed alcuni frammenti del brano sono rielaborazioni de Il Bosco di Beuys, dello stesso Gaslini.

B1 Around Mario è introdotta da un frammento melodico di Mario Piacentini ed ha una forma molto semplice, formata da introduzione e tema soltanto.

Delight è una dolcissima interpretazione, ispirata al tema originale Delights e The Light di J. Dilla.

Il brano finale del lavoro è Spot 25, che trova ispirazione in una espressione dialettale comasca, volutamente incompiuto.

Originale approccio musicale. Da scoprire.

Musicisti:

FRANCESCO ORIO, piano

FABIO CRESPIATICO, electric bass

DAVIDE BUSSOLENI, drums

Guest

UMBERTO PETRIN (songs 6, 10)

Brani:

01. JC PEAS

02. LGT

03. Lennie

04. Non Mia

05. Interludio

06. Oceano senza Onde (take 1)

07. Il Borgo di Gaslini

08. B1 around Mario

09. Zeus Bass

10. Oceano senza Onde (take 2)

11. Delight

12. Spot 25

Pubblicata il 08/07/2017