Di Stefano Dentice

Emme Record Label, 2019

Un mood serafico, rassicurante, che in alcuni frangenti assume tratti decisamente più vivaci. “Enkidu” è la nuova realizzazione discografica ad opera di Bonora, interessante sestetto formato da Francesco Giustini (tromba e flicorno), Leonardo Rosselli (sax tenore), Alberto Lincetto (pianoforte e piano elettrico), Daniele Bartoli (chitarra), Alberto Zuanon (contrabbasso) e Stefano Cosi (batteria). Nella tracklist figurano nove brani originali, di cui Bonhora, Enkidu (seconda traccia del CD) e Vedute siglati da Giustini, Caran D’Ache, Bebo, Un Tono da Te, Doppio Gioco e Canzone autografati da Zuanon, mentre Centesimi è una composizione firmata da Rosselli. In Vedute il climax è soffuso, particolarmente fascinoso e caratterizzato da alcune sorprendenti e improvvise incursioni free. L’incedere di Francesco Giustini è parco, ma al contempo impreziosito da alcuni brillanti sprint cromatici. L’atmosfera di Centesimi è inizialmente eterea, per poi mutare attraverso un sound marcato e un groove energico. L’eloquio di Bartoli è ammiccante, pregno di accattivanti inflessioni bluesy. Un Tono da Te è un brano che, specialmente nelle primissime misure, tiene con il fiato sospeso. Dal playing di Giustini affiora una componente narrativa e descrittiva degna di nota. L’elocuzione di Zuanon è cantabile, adornata da un apprezzabile senso melodico. “Enkidu” è un album in cui scientemente (e fortunatamente) i sei protagonisti non sono animati da una spasmodica ricerca del virtuosismo o intenti a sfoggiare la loro padronanza strumentale, piuttosto focalizzano l’attenzione sull’aspetto comunicativo e interpretativo. Il tutto, giustamente, al servizio della musica.

Genere: Contemporary Jazz

Musicisti:

Francesco Giustini, trumpet and flugelhorn

Leonardo Rosselli, tenor sax

Alberto Lincetto, piano and electric piano

Daniele Bartoli, guitar

Alberto Zuanon, double bass

Stefano Cosi, drums

Brani:

01. Bonhora

02. Enkidu

03. Caran D’Ache

04. Bebo

05. Vedute

06. Centesimi

07. Un Tono da Te

08. Doppio Gioco

09. Canzone

Link:

Emme Record Label

Pubblicata il 17/04/2019