Di Maurizio Spennato

, 2020

La vita – sia artistica che personale – di Diego Moreno è sempre stata caratterizzata da un continuo divenire di cambiamenti. Nato in Argentina nella bellissima Mar del Plata, ma con origini italiane, ha iniziato da adolescente la carriera di musicista e si è trasferito giovanissimo a Napoli. Grazie alle sue inclinazioni artistiche, alla fortuna di essere capitato in quella Napoli che è universalmente riconosciuta quale capitale culturale della canzone italiana e all’opportunità di viaggiare e di visitare tutta l’Italia oltre che il mondo intero, ha avuto ottime occasioni per confrontare le diverse “bellezze” che ha incontrato nei suoi diversi spostamenti.

Anche nella sua – ormai lunga – carriera di cantante e chitarrista ha affrontato innumerevoli generi musicali, a partire dal “suo” tango, alle linee melodiche della canzone italiana di Domenico Modugno e Fred Bongusto, le preziose armonie mediterranee della canzone napoletana, il bel canto classico che gli aveva insegnato suo padre, ed ha saputo reinventarsi innumerevoli volte in diversi ruoli riuscendo sempre a stupire e dimostrarsi un artista a “tutto tondo”.

Per il suo prossimo progetto discografico ha deciso di puntare sull’effetto sorpresa, con i singoli brani in uscita, uno alla volta, a scadenze (quasi) fisse.

Dopo la Bella Chao dello scorso aprile, primo omaggio alla storia e alla rinascita dell’Italia dopo la guerra, dal 22 maggio è disponibile Bella Che Incanta, in brano originale che racconta e omaggia l’Italia nell’aspetto del le bellezze paesaggistiche e culturali del nostro “bel paese”. E chi meglio di lui – che viene da “un’altro mondo”, anch’esso meraviglioso, che ha girato buona parte del resto del mondo e ha confrontato culture e bellezze diverse – avrebbe potuto meglio promuovere il più bel paese?

Ma Bella Che Incanta, oltre ad essere una dichiarazione d’amore, è un brano sorprendente anche perché mostra un Diego Moreno completamente nuovo, che si presenta con una canzone classicheggiante, ulteriore omaggio al “bel canto” del nostro paese, e con uno stile di canto rinnovato dall’impostazione baritonale. Una veste inaugurata già nella scorsa estate nello spettacolo teatrale Maria di Buenos Aires, di Astor Piazzolla, dove ha cantato al fianco di Michele Placido.

Bella Che Incanta è una composizione originale di Diego Lemmi Moreno e G.Cipollaro prodotta da Roy Tarrant e accompagnata da un video per la regia di Davide Aronica.

Un nuovo tassello, quindi, verso la composizione del “puzzle” del nuovo album, una raccolta in arrivo – sembra – in autunno, stiamo già cercando di capire come sarà il prossimo brano ma – sembra – di genere completamente diverso… Già, perché Diego Moreno, ancora una volta, giocherà a stupirci….

Musicisti:

Orchestra e piano registrati a Mar del Plata –Argentina

Martin “Tincho” Cabello – Piano, Orchestrazioni e Direzione Archi

Diego Moreno – Voce, Chitarra Classica e Acustica

Maurizio Fiordiliso – Chitarra Elettrica

Gino Pisani – Batteria e Percussioni

Lello Somma – Basso

Produttore Esecutivo – Roy Tarrant

Pubblicata il 27/05/2020