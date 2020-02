Di Stefano Dentice

Dodicilune Edizioni Discografiche e Musicali, 2020

Un affresco sonoro policromo, evocativo, incardinato su un maliardo mélange stilistico di grande effetto. “Tabaco y Azúcar” è il nuovo lavoro discografico realizzato dall’intraprendente chitarrista e compositore Antonio Colangelo, qui affiancato da partner dall’irrefutabile valore come Mirko Maria Matera (pianoforte e synth), Vincenzo Maurogiovanni (basso) e Pierluigi Villani (batteria), ai quali, da ospiti, si aggiungono Cristian Faig (flauto in Crocco & Lampião), Fabio Mello (sax tenore in Molejo de um Amor Ferido), Rafael Calegari (basso in Crocco & Lampião e Molejo de um Amor Ferido), Neto Fernandes (batteria in Crocco & Lampião e Molejo de um Amor Ferido) e Cesare Pastanella (percussioni in Tabaco y Azúcar, Cairo Metropolitano e Sweet Poison Blues). Sono nove i brani all’interno del CD, tutte composizioni originali figlie della rigogliosa vena di Colangelo. Crocco & Lampião è un brano immediatamente contagioso, che conquista fin dalle primissime misure. L’incedere di Faig è diamantino, sinuoso, particolarmente accattivante. Il climax mediterraneo di Napulengre è riscaldante. Colangelo dà vita a un eloquio intriso di visceralità e passionalità comunicativa, supportato dal brillante e stimolante comping, ricco di intarsi armonici e ritmici, tessuto dal trio Matera-Maurogiovanni-Villani, mentre il discorso improvvisativo di Maurogiovanni rappresenta una fulgida miscellanea di tecnica sopraffina e profondo senso melodico. Dal sound e dal groove caldi e avvolgenti, “Tabaco y Azúcar” è un album dallo spirito aggregante, un disco nel quale, con gusto e palpabile sincerità interpretativa, convergono differenti stilemi, quasi come se ci fosse un ponte immaginario per collegarli.

Genere: Contemporary Jazz / Latin Jazz / Fusion

Musicisti:

Antonio Colangelo, guitar

Mirko Maria Matera, piano and synth

Vincenzo Maurogiovanni, bass

Pierluigi Villani, drums

Featuring:

Cristian Faig, flute

Fabio Mello, tenor sax

Rafael Calegari, bass

Neto Fernandes, drums

Cesare Pastanella, percussion

Brani:

01. Tabaco y Azúcar

02. Crocco & Lampião

03. Napulengre

04. Let Me Break Your Funky

05. Molejo de um Amor Ferido

06. Canto di Partenope

07. Cairo Metropolitano

08. Tequila for Ṩ5

09. Sweet Poison Blues

Link:

Dodicilune Edizioni Discografiche

Pubblicata il 19/02/2020