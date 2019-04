Di Stefano Dentice

Ropeadope Records, 2019

Un succulento mélange di sonorità moderne, groove, pregevoli architetture armoniche e spirito di ricerca, il tutto locupletato da una poliedricità stilistica assai interessante. “51” è il nuovo capitolo discografico dato alla luce dall’ardimentoso chitarrista e compositore Andrea Molinari, che in questa nuova avventura è coadiuvato da sei partner dall’irrefutabile caratura artistica come Enrico Zanisi (synth, pianoforte e piano elettrico), Matteo Bortone (contrabbasso e cori) ed Enrico Morello (batteria), ai quali si aggiungono, in qualità di ospiti, Camilla Battaglia (voce in Double Conscience, Butterfly Eaters, Parallax e The Good Giant, nonché autrice dei testi), Clementina Regina (voce in 51) e Alessandro Presti (tromba in Groovy Dentist, Butterfly Eaters e Red Triangle). Il CD si compone di nove brani originali partoriti dalla magmatica materia grigia di Molinari. Il climax di Butterfly Eaters è etereo, evocativo. L’incedere di Zanisi è magnetico, lunare, denso di pathos, supportato dal comping particolarmente accattivante e cangiante cesellato dalla coppia Bortone-Morello. In 51, sesta traccia del disco, il mood è velatamente ipnotico, soprattutto grazie agli intarsi armonici tessuti da Enrico Zanisi. Bob Rock è una composizione (segnatamente nelle prime misure) quasi inquietante, criptica, dall’atmosfera filmica, che tiene con il fiato sospeso. L’eloquio di Bortone è narrativo, intenso, pregno di forza espressiva. Molinari dà vita a un’elocuzione appassionata, cantabile, ornata da un fulgido senso melodico. “51” è un album che rappresenta un preclaro esempio di come alcuni fra gli elementi imprescindibili della buona e vera musica quali melodia, armonia, improvvisazione, suono e interpretazione debbano fondersi fra di loro assumendo, in egual misura, la stessa importanza.

Genere: Contemporary Jazz

Musicisti:

Enrico Zanisi, synth, piano and electric piano

Andrea Molinari, guitar

Matteo Bortone, double bass and backing vocals

Enrico Morello, drums

Featuring

Camilla Battaglia, voice

Clementina Regina, voice

Alessandro Presti, trumpet

Brani:

01. 13.13

02. Double Conscience

03. Groovy Dentist

04. Butterfly Eaters

05. Parallax

06. 51

07. Red Triangle

08. The God Giant

09. Bob Rock

Link:

Andrea Molinari

Ropeadope Records

Pubblicata il 12/04/2019