ALICE RICCIARDI / PIETRO LUSSU

Di Stefano Dentice

Gibigiana Records, 2019

Una simbiosi comunicativa profonda, permeata di classe cristallina, che lascia con il fiato sospeso, impreziosita da svariati intarsi armonici di qualità sopraffina. “Catch a falling star” è la nuova opera discografica partorita da Alice Ricciardi (voce) e Pietro Lussu (pianoforte e piano elettrico), due fulgidi jazzisti dall’irrefutabile valore. Quattro dei tredici brani presenti nel CD sono composizioni originali figlie della fecondità della cantante e del pianista (Clues Blues, Y-Am di Alice Ricciardi con testo autografato da Eva Macali, To One I Love e And Pink, And Gold, And Blue), mentre Let’s Face The Music And Dance (Irving Berlin), Catch A Falling Star (Paul Vance e Lee Pockriss), Boys And Girls Like You And Me (Richard Rodgers e Oscar Hammerstein II), Good Vibrations (Brian Wilson e Mike Love), Liza (George Gershwin, Ira Gershwin e Gus Kahn), Sunday, Monday Or Always (Jimmy Van Heusen e Johnny Burke), What Is This Thing Called Love (Cole Porter), Utah (Steve Lacy con testo di Giulia Niccolai) e I Let A Song Go Out Of My Heart (Duke Ellington, Irving Mills, Henry Nemo e John Redmond) completano la tracklist. Il mood di Clues Blues è particolarmente intrigante. Alice Ricciardi interpreta questo brano con pathos e sobrietà espressiva, adoperando saggiamente i colori della sua voce. Il pianismo di Lussu è magnetico, pervasivo. To One I Love cattura subito l’attenzione per il suo climax ipnotico. Qui la vocalist emette i suoni calibrandoli con acume e con un ottimo controllo diaframmatico, curando e gestendo brillantemente la dinamica. Lussu, in questo brano alle prese con il Fender Rhodes, cesella un eloquio icastico, arricchito da alcune inebrianti e tensive soluzioni armoniche. And Pink, And Gold, And Blue è una composizione eterea. L’interpretazione della cantante è carezzevole, causativa, ornata dal comping parco e funzionale intessuto dal pianista. “Catch a falling star” è un album in cui nulla è pedissequo, un disco dove (fortunatamente) non emerge mai l’irrefrenabile desiderio di mostrare i muscoli a tutti i costi. Bensì traspare l’urgenza di ricercare il senso estetico, quello autentico, attraverso una comunicatività intima, che lascia il segno.

Genere: Modern Jazz / Contemporary Jazz

Musicisti:

Alice Ricciardi, voice

Pietro Lussu, piano and electric piano

Brani:

01. Let’s Face The Music And Dance

02. Catch A Falling Star

03. Boys And Girls Like You And Me

04. Clues Blues

05. Good Vibrations

06. Liza

07. Sunday, Monday Or Always

08. Y-Am

09. To One I Love

10. What Is This Thing Called Love

11. Utah

12. I Let A Song Go Out Of My Heart

13. And Pink, And Gold, And Blue

Link:

Alice Ricciardi

Gibigiana Records

Pubblicata il 25/10/2019