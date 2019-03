Di Stefano Dentice

Tuk Music, 2019

Un sapido mélange di sound, groove e intrecci ritmici arricchito da frangenti dal climax lunare. “Lifetime” è la nuova creatura discografica concepita da Alessandro Tedesco Low Frequency Quartet, notevole formazione costituita da Alessandro Tedesco (trombone, synth, piano elettrico ed elettronica), Giovanni Francesca (chitarra ed elettronica), Dario Miranda (basso ed elettronica) e Giampiero Franco (batteria). Quartetto, questo, impreziosito dalla presenza di tre special guest come Erasmo Petringa (oud in Ukiyo), Paolo Fresu (tromba in Painkiller) e Raffaele Tiseo (violino, viola e violoncello in Painkiller).

La tracklist comprende nove brani originali frutto dell’eruttivo cerebro di Tedesco. Il mood etereo di In Daddy’s Eyes trasmette un senso di pace interiore. L’incedere di Tedesco esprime placidità comunicativa, adornato da una colta cantabilità. Giovanni Francesca dà vita a un eloquio conciso ma denso di verace espressività. Lack of You è una composizione che tiene con il fiato sospeso già dalle primissime misure. Qui il trombonista crea dipinti sonori immaginifici, cosmici, particolarmente causativi, anche grazie a un sapiente e minuzioso utilizzo dell’elettronica. L’elocuzione improvvisativa del chitarrista è astratta, quasi come se fluttuasse nella volta celeste. In Painkiller l’atmosfera è onirica, a tratti rarefatta, in cui spiccano i guizzanti interventi estemporanei di Fresu, pregni di gusto, classe cristallina e sceltezza interpretativa. “Lifetime” è un apollineo affresco sonoro e un tourbillon di sensazioni interiori che rappresentano un’inclita summa del mirabile senso estetico connaturato nel cromosoma artistico di Tedesco e dei suoi fulgidi sodali.

Genere: Contemporary Jazz

Musicisti:

Alessandro Tedesco, trombone, synth, electric piano and electronics

Giovanni Francesca, guitar and electronics

Dario Miranda, bass and electronics

Giampiero Franco, drums

Featuring:

Erasmo Petringa, oud

Paolo Fresu, trumpet

Raffaele Tiseo, violin, viola and cello

Brani:

01. Ritmo 75

02. In Daddy’s Eyes

03. Lack of You

04. Ukiyo

05. Collusion

06. Maloenton

07. Woodpecker

08. Dreams of a Fisherman

09. Painkiller

Link:

Alessandro Tedesco

Tuk Music

Pubblicata il 08/03/2019