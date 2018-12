Di Stefano Dentice

PIPO MUSIC Records, 2018

Un climax serafico, intimistico, a tratti introspettivo, che emana calore umano, locupletato da un pathos e da un trasporto emotivo figli di un’ammantante grazia interpretativa. “Melodico” è la nuova fatica discografica generata da Alessandro Paternesi P.O.V. Quintet, giovane e fulgida formazione costituita da Simone La Maida (sax alto), Enrico Zanisi (pianoforte), Francesco Fiorenzani (chitarra), Gabriele Evangelista (contrabbasso) e Alessandro Paternesi (batteria). Gli otto brani presenti nel CD scaturiscono dalla rigogliosa vena compositiva di Paternesi, ad esclusione di Ninna Nanna, autografata a quattro mani insieme a Cristina Renzetti. Il mood carezzevole e rassicurante di Gonfio sortisce un effetto medicamentoso sull’anima. L’incedere di Zanisi è fatato, denso di apollineo senso estetico, incastonato nella volta celeste. Da Il Passatore affiora un’atmosfera crepuscolare, subito coinvolgente dal punto di vista emozionale. Qui il pianista sfiora gli ottantotto tasti con leggiadria e gusto, li accarezza come se stesse coccolando un neonato. Il fascino evocativo che trasuda da West è particolarmente contagioso. L’eloquio di Fiorenzani è godibile, pregno di colta musicalità e sobria cantabilità. Dalle maliarde colorazioni nordiche, “Melodico” colpisce profondamente per il candore e la sceltezza della comunicatività, oltre a rappresentare un inclito esempio di come dovrebbe essere realmente la musica: non una gara (intellettualmente vacua) a chi suona miliardi di note a velocità supersonica, o una sfida all’ultimo virtuosismo pleonastica e stucchevole, ma un genuino e generoso racconto di se stessi, in cui il solipsismo musicale deve essere tassativamente proibito.

Genere: Contemporary Jazz

Musicisti:

Simone La Maida, alto sax

Enrico Zanisi, piano

Francesco Fiorenzani, guitar

Gabriele Evangelista, double bass

Alessandro Paternesi, drums

Brani:

01. Gonfio

02. Melodico

03. Il Passatore

04. Ninna Nanna

05. Meraviglioso

06. West

07. Per apertura

08. Solo n.1

Pubblicata il 14/12/2018