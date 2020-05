Zipten: (You Are) Encanto

(You Are) Encanto, perché la vita, la bellezza della natura ci incantano e mai come oggi tutti noi abbiamo bisogno di un messaggio positivo per di ripartire con slancio. Ecco, dunque, che attuale come non mai è in rotazione streaming il nuovo singolo di ZIPTEN, artista strumentale poliedrico, legato a stretto braccio con le atmosfere ambient e sostenuto mediaticamente da SONYCA.

Un brano (You Are) Encanto che è un vero e proprio inno alla vita, e che ci fa viaggiare – con un bel video – nella straordinaria bellezza della madre Terra. Un ritorno alle origini, che sciolina su una base soft che ci fa riflettere su quanto di meraviglioso possediamo intorno a noi: LA NATURA.

Un mix perfetto tra musica e frame che ci consente attimi di abbandono sulle note di Zipten, e che ci fa rivivere i fasti della musica elettronica di fine anni ’80, evoluta in congetture più marcatamente pop.

Un singolo certamente consigliato, da ascoltare in cuffia durante i momenti di relax, quando la voglia di evadere è forte, ed il bisogno di simbiosi con la natura ci pervade.

Mauro Giovanardi

https://www.youtube.com/watch?v=TN6E6B18Kao





Pubblicata il 21/05/2020