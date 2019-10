Yung Pajamas fuori con il singolo Cereal Killed

E’ uscito a ottobre 2019 il nuovo singolo di Yung Pajamas dal titolo Cereal Killed pubblicato sui migliori stores digitali compresi Spotify e Youtube.

Yung Pajamas è un ragazzino dello stato dell’Indiana negli Stati Uniti pazzo e pieno di energia che può si può sentire in tutta la sua musica. Il suo nome deriva dal fatto che è sempre in pigiama. Si esibisce persino in un abito rosa. Yung PJs è sciocco e non si preoccupa affatto di ciò che la gente pensa di lui. La sua musica è ignorante e pesante.

La sua musica è un rap con influenze metal e punk. Ogni canzone ha un’atmosfera diversa. Gli piace scrivere canzoni in base a come si sente. Yung Pajamas sperimenta molto musicalmente, prova diversi flussi e vede se lo fanno impazzire o no. Gran parte della sua musica è molto grezza e anche se viene definito un po’ troppo crudo a lui non interessa: «alla fine, faccio la musica che voglio ascoltare» commenta.

Nella nuova canzone Cereal Killed di Yung Pajamas, si può dire che non sta suonando. Il suo flusso e le sue parole non hanno eguali. Con la combinazione tra bassi pesanti e l’energia di Yung Pjs, esce fuori una bomba musicale.

Ascolta il brano su Youtube

https://youtu.be/KTLqNrK_-hc

La canzone inizia con un’enorme quantità di battute intelligenti. Poi arriva con alcuni pazzi testi ignoranti e una cadenza ad alta energia. Nel bridge della canzone i testi prendono una svolta più seria e PJs pone al suo pubblico una domanda: “Immagina questo, e se focalizzassimo la nostra energia sull’essere giusti…?” Dopodiché ritorna con molta energia ma da una prospettiva diversa e cioè una sorta di presa in giro dei rapper che cercano di confondere le persone con i loro testi invece di diffondere messaggi positivi.

Indipendentemente dal messaggio che prendi dalla canzone, il brano di Yung Pajamas è sicuramente qualcosa che ti farà divertire.

Pubblicata il 31/10/2019