YUMA fuori con Estasi: nuovo singolo e video uscito per “Senza Valore Records”

Il singolo Estasi di YUMA, ovvero Francesca Giuliani, è un brano che vuole comunicare entusiasmo, gioia, energia positiva…

«Non bisogna mai fermarsi – ci spiega YUMA – anche quando il peggio ti sovrasta, non dovrà mai prendere il sopravvento e questo solo grazie alla felicità e l’estasi per la vita… Una vittoria continua, solo tu puoi essere il “vero eroe della tua vita”».

Estasi farà parte dell’album che uscirà tra pochi mesi ed è stato mixato e registrato allo Scandy Records di Nick Corrado il “Clown” un collaboratore di YUMA nonché collega che si occupa di rap. Il videoclip è stato girato vicino ai Castelli al “Fly in the Sky” grazie allo sponsor, per quanto riguarda il montaggio e le chitarre, invece, YUMA ringrazia Carlo Di Pinto e soprattutto Alfy Kaiba suo producer dell’etichetta “Senza Valore Records”.

Guarda il video

https://youtu.be/uExc3sbntbw

Estasi, che farà parte dell’album che vedrà la luce nel 2019, è stato scritto per comunicare positività ed energia, soprattutto a tutti coloro che combattono per i propri obiettivi e magari la maggior parte delle volte cascando… Ma nonostante tutto ci si rialza sempre e più motivati ed entusiasti di prima, sarà sicuramente difficile, ma non impossibile.

Francesca Giuliani, in arte Yuma, nasce il 26 Maggio a Giulianello, paesino vicino Roma.

Inizia il suo percorso nel mondo della musica a 14 anni tra karaoke e concorsi vari come “Mezzogiorno in Famiglia”, “Rainbow Magicland”, “Teleobbiettivo” e “Stasera canto io” riuscendo negli anni a migliorarsi sempre più fino ad arrivare nel 2015 tra i primi 60 finalisti di Sanremo Giovani insieme a Kikko Palmosi, arrangiatore di Modà, Renga, Pausini e Giorgia.

Nella sua carriera apre numerosi artisti di livello nazionale come Enrico Ruggeri, Bianca Atzei, Loredana Errore e nel 2016 partecipa al talent televisivo di RaiDue TheVoice of Italy.

Subito dopo entra a far parte del progetto “Senza Valore Records” debuttando nel mercato discografico con singoli come “Liberi”, “Fly Away” e “Viaggiare”.

Oggi continua la sua carriera con un nuovo singolo in uscita intitolato “Estasi” ed un album che vedrà la luce nei primi mesi del 2019.

Credits Audio: Registrazione – Scandi Recrds Produzione musicale – Senza Valore Records Chitarre – Carlo Di Pinto

Credits Video: Regia – Alfonso Venafro Riprese e montaggio – WaterMelon Production Location: Fly in the Sky, RoccaMassima

Info: https://www.facebook.com/FrancescaGiulianiYUMA/

Pubblicata il 01/09/2018