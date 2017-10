Young Werther: Tra Pop/R&B e Romanticismo, il primo concept album urban in Italia.

‘Young Werther’ è il primo album di ADD, cantante e producer italiano. Si tratta di un concept album basato sull’omonimo romanzo di Johann Wolfgang Goethe che unisce le sonorità del nuovo Pop/R&B internazionale vicino all’elettronica alle liriche che si rifanno ai temi del romanticismo,come l’eterna insoddisfazione della vita e la ricerca del piacere nell’oscuro e nell’indefinito. Le 12 tracce del disco sono scritte come lettere, ed ognuna porta avanti il filo della narrazione come nella tradizione di un romanzo epistolare. L’artista si destreggia tra italiano ed inglese con un singolo, Posto Per Me, dedicato alla sua città e alla necessità di dover andare via per trovare un posto che capisca la sua sensibilità artistica. Tutte le tracce sono state scritte e prodotte da ADD,che ha anche curato il mixaggio ed il mastering. Il primo singolo, Posto Per Me, è fuori dal 6 Ottobre su Youtube con video diretto da Jacopo Sica e sulle piattaforme digitali. Il disco uscirà ufficialmente il 24 Novembre.

GUARDA IL VIDEO

https://youtu.be/Pc3fbql-ivM

Bio: ADD è un cantante e produttore di 18 anni nato a Paola, in provincia di Cosenza. Inizia ad appassionarsi alla musica da piccolo ascoltando Nero a Metà,storico disco di Pino Daniele e successivamente inizia a fare serate come dj ma la scoperta della nuova ondata di R&B misto ad Elettronica portato da artisti come Frank Ocean e James Blake cambia completamente la sua percezione di musica,e da allora inizia a scrivere,produrre e cantare. dal 2015 in poi pubblica svariati singoli su Youtube in collaborazione con il videomaker Jacopo Sica e nel 2017 si mette al lavoro per il suo primo disco solista,in uscita il 24 Novembre 2017

Contatti:

addpressoffice@gmail.com

www.instagram.com/addsmyname

www.facebook.com/addismyname

Pubblicata il 23/10/2017