You&Me: nuovo singolo e video per gli Inner Call

E’ uscito il 27 luglio il nuovo singolo degli Inner Call dal titolo You & Me.

La canzone, abbinata ad un efficace videoclip realizzato dalla band stessa, tocca temi attuali e molto delicati, con estrema sensibilità, eleganza e concretezza.

Gli Inner Call (che letteralmente significa “Chiamata Interiore / Vocazione”) nascono nel 2010 per volere del chitarrista Stefano Danelli; con lui sin dagli inizi troviamo anche Lorenzo Nadalin alla voce.

La band cambia diversi elementi della sezione ritmica e trova un’alchimia con l’attuale formazione che vede Pietro Toppani al basso (2013) e Tiziano Ladu alla batteria (2014).

Nel frattempo il gruppo si esibisce sul territorio regionale (Friuli Venezia Giulia) e nel 2013 registra l’EP “There’s a time”, ad oggi mai pubblicato.

Nel 2016 esordisce con il music video del singolo Gravity, che riceve consensi a livello internazionale.

Nel giugno 2018 gli Inner Call pubblicano il singolo Times Change (Drooid Remix), realizzato in collaborazione con il producer goriziano Andrea Buttignon, già vincitore di un BMI award.

Lo stile musicale del nuovo singolo You & Me combina elementi di reggaeton, pop e rock che potremmo definire “Rocketon”.

Guarda il video qui: https://youtu.be/bSAIQXccJZA

Rocketon per gli Inner Call è anche un nuovo modo di ballare.

Un ballo che ha la caratteristica di essere senza regole. Tu fai le regole.

Il Rocketon dà a tutti la possibilità di esprimersi con il proprio corpo, in completa libertà. Non c’è omologazione. Puoi ballare (o meno) da solo o in gruppo a seconda di quello che provi, a seconda del tuo stato d’animo. Gli Inner Call ti invitano a ballare il Rocketon secondo le tue tradizioni locali, per mostrare la tua unicità. You & Me significa appunto questo: essere se stessi. Questo basta.

Usa il tag social @innercallmusic per condividere con loro questa nuova esperienza.

Come seguire la band – Social media tag @innercallmusic

https://www.facebook.com/InnerCallMusic

https://twitter.com/InnerCallMusic

https://www.instagram.com/innercallmusic

https://www.youtube.com/innercall

https://soundcloud.com/innercall

Spotify verified profile: https://open.spotify.com/artist/42KWHWLMwB1M6h6pt27gro

Pubblicata il 29/07/2018