Yattafunk – Cambio di line up e nuovo album in arrivo

Dopo un periodo di pausa dovuto al cambio di line up, la band degli Yattafunk entrerà in studio per iniziare a scrivere i brani del nuovo album. Tracklist e cover dell’album sono ancora da definire, la band comunque ha già le idee chiare sulla nuova veste con cui affronterà il mercato Alternative Metal. Gli Yattafunk confermano di affidare il nuovo album alla Ghost Record Label, con cui hanno già pubblicato il debutto “Yattafunk Sucks”.

Queste le parole di Funk Norris (Gabriele Mangano), voce e chitarra della band:

“L’ultimo anno è stato pieno di difficoltà, io e Arnold Funkenegger (Ilario Mangano) abbiamo dovuto sostituire l’intera sezione ritmica e i provini sono stati cosi numerosi da averci portato via veramente molto tempo. Ma erano necessari, abbiamo le idee chiare e ora con Funkardo DiCaprio (Cristian Marchese) al basso e Funkester Stallone (Emanuele Tavani) alla batteria possiamo ripartire da dove avevamo lasciato, anzi, si tratta di un vero e proprio salto di qualità che cercheremo di introdurre nei nuovi brani che andremo a scrivere. Come detto, le idee sono molto chiare, non voglio svelare ancora niente ma sarà un’esplosione di follia come già ”Yattafunk Sucks“ lasciava presagire, basta dare un’occhiata alla nuova gimmick”.

Biografia:

Gli Yattafunk nascono nel 2014 come side-project di tutti i suoi membri ma in breve tempo, grazie anche agli energici live che iniziano a consolidare il nome della band, decidono di dare alle stampe l’album di debutto “Yattafunk Sucks” nel 2016 sotto etichetta Ghost Record Label, affidando a Crashsound e Code 7 la distribuzione. L’album riceve molti consensi positivi da parte della stampa ma l’intensa attività live crea una frattura all’interno della band: batterista e bassista abbandonano il progetto e i fratelli Funk Norris (voce/chitarra) e Arnold Funkenegger (chitarra solista) si mettono immediatamente alla ricerca della nuova sezione ritmica. Ma è nel 2018 che si perdono le tracce della band, l’etichetta è costretta ad utilizzare Photoshop e pubblicare foto in sala prove per coprire la verità: Norris e Funkenegger vengono arrestati e condotti nel penitenziario di Funkatraz dove incontrano i futuri membri della band, Funkardo DiCaprio (basso) e Funkester Stallone (batteria). I quattro organizzano l’evasione nel 2019, i giornali e televisioni di tutto il mondo iniziano a parlare di questa spettacolare fuga riuscita grazie ai cucchiaini di plastica utilizzati per lo yogurt che, messi ogni giorno da parte, gli permettono di scavare un tunnel fino a Roma. Ora sono in fuga, braccati da CIA, FBI, guardie forestali e ausiliari del traffico e dopo ogni concerto sono costretti a salire velocemente in auto per non essere arrestati di nuovo.

Line Up:

Gabriele Mangano [Funk Norris]: Voce&Chitarra

Ilario Mangano [Arnold Funkenegger]: Chitarra

Cristian Marchese [Funkardo Dicaprio]: Basso

Emanuele Tavani [Funkester Stallone]: Batteria

Pubblicata il 31/05/2019