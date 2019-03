X-Plicit: tutti i dettagli di “Like A Snake”

Sneakout Records & Burning Minds Music Group sono lieti di annunciare i dettagli di “Like A Snake“, debut album ufficiale degli hard rocker tricolori X-Plicit. Fondati dal chitarrista Andrea Lanza dopo gli ottimi riscontri ottenuti a livello internazionale grazie al suo progetto personale Skill In Veins (il quale vantava una line-up di rinomati musicisti del calibro di Alessandro Del Vecchio, Nik Mazzucconi, Francesco Jovino e Gabriele Gozzi), e influenzati dal grande sound di nomi storici quali Guns N’ Roses, Skid Row, Aerosmith e Badlands, gli X-Plicit mostrano grazie al loro primo lavoro in studio la solidità e coesione di una band di ottima prospettiva. La formazione a quattro è completata da Sa Talarico (Aeternal Seprium) al basso, Giorgio Annoni (Longobardeath, Homerun) alla batteria, e dal cantante Simone Zuccarini (Generation On Dope, Razzle Dazzle, Norimberga, Torque, The Wetdogs).

Andrea Lanza afferma: “Sono particolarmente entusiasta ed impaziente di presentare ai fan la musica inclusa in ’Like A Snake‘, che ritengo sia perfetta per essere proposta anche in sede live da questa band di grandi amici. L’accordo discografico con Burning Minds Music Group è poi per noi la vera e propria ciliegina sulla torta: apprezzo la loro grande competenza e passione messi in campo a supporto di questa musica, è meraviglioso far parte di una vera e propria famiglia di stampo rock ‘n’ roll”.

L’uscita di “Like A Snake” è prevista per il prossimo 24 Maggio 2019 via Sneakout Records / Burning Minds Music Group, e la versione in CD sarà disponibile anche in una meravigliosa edizione limitata e personalizzata da collezione creata da Outward Styles (disponibile in esclusiva sullo shop online ufficiale dell’etichetta, Rock Temple). La cover del CD è stata creata da Silvano Ancellotti, mentre le grafiche sono state successivamente sviluppate dalla talentuosa Aeglos Art (Airbound, Raintimes, Michael Kratz, Wheels Of Fire, Alchemy), la quale ha incluso nel booklet alcuni ottimi scatti fotografici di Davide Giuliani. A completare questo accattivante package sono state inserite a corredo, sempre nel booklet, delle interessanti liner notes introduttive, scritte da Sandro Lo Castro (GiornaleMetal.it, Black Night Radio).

Line-up:

Simone Zuccarini: Vocals

Andrea Lanza: Guitars

Sa Talarico: Bass

Giorgio Annoni: Drums

Tracklist:

01. Hell Is Open

02. The Great Show

03. You Don’t Have To Be Afraid

04. Shake Up Your Life

05. Deep Of My Soul

06. I’m Original

07. Free

08. Angel

09. Don’t Close This Bar Tonight

10. Like A Snake

Web/Social Links:

www.facebook.com/XplicitHardRockOfficial

www.instagram.com/xplicit.official

www.burningmindsgroup.com/sneakout

www.facebook.com/sneakoutrecords

www.instagram.com/burning_minds_music_group

Pubblicata il 29/03/2019