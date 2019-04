X-Plicit: online il video del primo singolo “Shake Up Your Life”

Sneakout Records & Burning Minds Music Group sono lieti di annunciare il lancio di “Shake Up Your Life“, primo singolo tratto da “Like A Snake“, debut album ufficiale degli hard-rocker tricolori X-Plicit. La release date dell’album è prevista per il prossimo 24 Maggio.

Acquista in digitale / Ascolta in streaming “Shake Up Your Life” ora: http://www.burningmindsgroup.com/sneakout/buy/108

VIDEO: https://youtu.be/bfDNmd-QDFE

La cover digitale del singolo è stata creata da Aeglos Art (Airbound, Raintimes, Michael Kratz, Firmo, Wheels Of Fire, Alchemy), che ha sviluppato il concept incluso in un intrigante scatto fotografico di Elle Esse Reflexions. Il video ufficiale è invece opera di Silvano Ancellotti (https://www.digitaltusk.it).

Tutti i dettagli di “Like A Snake“: http://www.burningmindsgroup.com/sneakout/releases/107

Gli X-Plicit presenteranno parte dei brani inclusi nel loro debut album il prossimo 12 Aprile 2019 allo Slaughter Club (Paderno Dugnano, Milano), aprendo la data Italiana del leggendario chitarrista svedese Kee Marcello. La band dividerà il palco con i propri brillanti compagni di etichetta Alchemy e Wheels Of Fire.

X-Plicit line-up:

Simone Zuccarini: Voce

Andrea Lanza: Chitarra

Sa Talarico: Basso

Giorgio Annoni: Batteria

Prossimo concerto / 12 Aprile 2019 (Slaughter Club – Paderno Dugnano – MI):

Kee Marcello + Wheels Of Fire + Alchemy + X-Plicit

Pubblicata il 09/04/2019