X-Plicit: accordo discografico con Sneakout Records

Sneakout Records & Burning Minds Music Group sono lieti di annunciare l’accordo discografico con gli hard rocker tricolori X-Plicit, per la pubblicazione del loro debut album ufficiale “Like A Snake“. Dopo gli ottimi riscontri ottenuti a livello internazionale grazie al suo progetto personale Skill In Veins (il quale vantava una line-up di rinomati musicisti del calibro di Alessandro Del Vecchio, Nik Mazzucconi, Francesco Jovino e Gabriele Gozzi), il chitarrista Andrea Lanza prese la decisione di iniziare un’altra avventura artistica con una band nuova di zecca, coinvolgendo i suoi amici di vecchia data Sa Talarico (Aeternal Seprium) e Giorgio Annoni (Longobardeath, Homerun). Nel 2018, in seguito all’incontro con il frontman Simone Zuccarini (Generation On Dope, Razzle Dazzle, Norimberga, Torque, The Wetdogs), il gruppo iniziò a scrivere insieme del materiale inedito, con l’obiettivo di porre le basi per la creazione del proprio primo album in studio. Dopo un notevole numero di date dal vivo, necessarie ai quattro musicisti per rodare al meglio la nuova formazione (e farla crescere in coesione e complicità), gli X-Plicit decisero di passare finalmente al livello successivo, entrando in studio per finalizzare il loro album di debutto ufficiale. Registrato, mixato e masterizzato da Giorgio Baù al ProofOfSound Studio, “Like A Snake” offre uno scintillante e graffiante concentrato di puro hard-rock, influenzato da nomi come Guns N’ Roses, Skid Row, Aerosmith e Badlands, ma presentato con un approccio maggiormente personale e moderno. Nel 2019 gli X-Plicit firmano ufficialmente con Sneakout Records / Burning Minds Music Group per la pubblicazione di “Like A Snake“, prevista per il prossimo mese di Maggio. Maggiori informazioni riguardo a data definitiva di uscita, tracklist, artwork di copertina e video del primo singolo verranno diffuse nelle prossime settimane.

Pubblicata il 08/03/2019