Wired for Heartbreak è il nuovo album di Daniel Angelus

Daniel Angelus è un cantautore britannico con base in Inghilterra e ha rilasciato il suo nuovo album intitolato Wired for Heartbreak.

Il disco è un concept album melodrammatico che parla della relazione tra un uomo e una donna ma che sono distanti anni luce.

Una potente colonna sonora ambientata su frizzante campioni di synth, batteria e melodie schiacciate da una voce cruda ma emotiva al tempo stesso.

Due i brani estratti da questo album Reflection e The Heartbreak of Goodbye di cui Daniel ha realizzato due videoclip per far sì che il pubblico possa ascoltare un po’ del suo disco e farsi un’idea di come è.

Daniel Angelus, che tiene spettacoli enigmatici ed emozionanti in tutto il Regno Unito e negli Stati Uniti dal 2007, si è costruito un’ottima reputazione come grande performer live e come artista solista.

Nel 2016 Daniel ha pubblicato Miracle Dark il suo debut album che gli ha permesso di riempire un vuoto nella sua vita personale. Scritto e prodotto insieme a David Emery, il disco conteneva ballate che parlavano del lato dolce ma sinistro della vita e delle relazioni moderne.

Ora Daniel Angelus ha proseguito il suo lavoro pubblicato a febbraio 2018 il suo secondo disco “Wired for Heartbreak”, una storia in cinemascope con pop melodrammatico e grandiosi cori.

Il nuovo disco Wired for Heartbreak è disponibile su tutti i migliori digital store musicali, all’estero e in Italia.

Guarda il video di The Heartbreak of Goodbye https://www.youtube.com/watch?v=lT8My4-bufc

Tracklist

1 Journal Intro 001

2 The Heartbreak of Goodbye

3 Show Me a Sign

4 Sadness

5 This Can’t Be Real

6 A Bad Dream

7 Reflection

8 Into the Wild Night

9 Back to the Memory

10 A Final Message to You

11 Journal Outro 143

Album Credits:



Written and Performed by Daniel Angelus.

Written and Produced by David Emery.

Mastered by Daryn Brown.

Info: www.danielangelus.com

Spotify: https://open.spotify.com/artist/54Ew0jIFA08WaoyyCBaNJ1?si=LGojLc2uSX2nDppb9bBP8w

Pubblicata il 28/05/2018