WILLIAM MANERA E LO STRETTO DI MESSINA: CON IL LANCIO DEL NUOVO SINGOLO IL CANTAUTORE SICILIANO APRE LE DANZE DEL TOUR ESTIVO!

William Manera, l’ormai celebre cantautore siciliano d’adozione bolognese capace di emozionare e divertire grazie al suo stile autentico e originale, vincitore del Premio della Critica alla prima edizione del Premio Lucio Dalla e del Premio “Una Canzone per Bologna” per il brano A due passi da qui estratto dal suo debut album, torna oggi in radio con Lo Stretto Di Messina, terzo singolo estratto dall’album Avete Fatto In Tempo!

L’incredibile successo e gli ottimi risultati del suo ultimo lavoro discografico sono stati alimentati senza sosta in questi mesi da recensioni e pareri positivi da parte di addetti e non addetti ai lavori: ricordiamo le parole di Max Casali (ArtistsAndBands) che scrive “La sensata goliardia del Nostro, ha donato all’opera una struttura atipica che si rispetti, trattando tematiche che non fanno sbuffare chi l’ascolta. Sarà che ‘due azioni combinate perfette sono il segreto di un grande risultato’ d’arte”.

Il nuovo singolo del cantautore non tradisce le aspettative: con Lo Stretto Di Messina il nostro cantastorie esprime l’amore per la propria terra, per il sentiero di passaggio, di arrivi, partenze e addii che quella famigerata lingua d’acqua salata è sempre stata: profumi, sapori e colori lontani, memorie e piccoli dettagli di vitale importanza danno vita ad una dedica malinconica e genuina alla Sicilia e alle grandi storie che porta con sé.

In occasione dell’uscita del suo nuovo singolo, William Manera è pronto ad annunciare le prossime date estive del suo Avete Fatto In Tempo Tour che lo porterà ad esibirsi al fianco della sua band (Max Turone al basso, Umberto Genovese alla batteria e Marco Borazio al Sax) su diversi palchi del sud Italia. Molti saranno i concerti all’interno della splendida cornice siciliana, terra natale del cantautore: ciliegina sulla torta di un tour già costellato di ironia, divertimento e musica di qualità. Su questo infatti non abbiamo mai avuto dubbi: William Manera in concerto è sempre un grande spettacolo!

—

6 AGOSTO @ DIAMANTE (CS)

Knockout – Largo Savonarola

10 AGOSTO – MARSALA (TP)

Risto Bar Alagna – Via Garibaldi 40

11 AGOSTO @ FRAZZANO’ (ME)

Piazza Regina Adelasia

12 AGOSTO @ SAN FRATELLO (ME)

Museo Etnoantropologico – Via Martiri, 19

13 AGOSTO @ LOCALITA’ CALARCO (ME)

Villa Carolina – Private Party

17 AGOSTO @ CASTELL’UMBERTO (ME)

Piazza di Contrada San Giorgio

Pubblicata il 27/07/2017