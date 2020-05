WildKing – esce “Make it Right”, il terzo singolo tratto dal nuovo album “Back home”

I WildKing sono tre ragazzi della Brianza che dopo aver suonato per anni con altre formazioni decidono nel 2009 di formare una band dove poter suonare la musica che amano di più. Dopo svariati concerti hanno avuto l’onore e il piacere di dividere il palco con mostri sacri quali Ginger Brew, Popa Chubby, Blue Lou Marini e Carvin Jones.

I WildKing nel dicembre 2011 auto-producono il loro primo disco di inediti (“Rock’n’Roll Mothell”), registrato al Brainstorm Studio di Vimercate (MB) e mixato dal mitico Francesco “Frank” Altare (Madeleine/BDC). Il disco è una naturale conseguenza delle esperienze portate avanti fino ad ora e tenta di esprimere in musica la rabbia e la passione che la band riversa durante i live.

Il sound è ispirato da band e artisti quali ZzTop, Jimi Hendrix, Lynyrd Skynyrd, Stevie Ray Vaughan, Joe Bonamassa, Ritchie Kotzen, SteppenWolf, Rolling Stones, Eric Sardinas, Popa Chubby, ACDC.

Presentazione di “Make it Right”:

Dopo “Long Way Back To Home” e “Circus”, la Hard/Blues band brianzola esce con il terzo singolo estratto dal loro nuovo album “Back home”, uscito il 27 Gennaio 2020 via DELTA Promotion, e che ha destato molto interesse, soprattutto al di fuori dello stivale.

“Make il Right” e’ la traccia scelta dalla band. E’ genuina, potente, hard, con un cantato aggressivo e ruvido che da manforte ad un sound davvero travolgente che spazza via tutto quello che incontra come un fiume in piena. Un intreccio a regola d’arte tra Rock e Blues che vede come risultato finale potenza allo stato puro, con un’attenta elaborazione sonora che ha il fine unico di ottenere qualcosa di più unico che raro.

Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=Fsa3fDMIFxU

Credits:

Montaggio: Zen Bang Production [https://www.facebook.com/zenbangmediamaking ]

Testi e musica: WildKing

Prodotto da: WildKing e Francesco “Frank” Altare @ 33Hz Studio, Trezzo sull’Adda (MI)

Mix & Master: 33Hz Studio, Trezzo sull’Adda (MI)

Line up:

Dudu – basso e voce

Rena – chitarra

Silvio – batteria e cori

Genere:

Hard/Blues

Web links:

Spotify: https://open.spotify.com/album/5AIyiAg7MHcTwFBxZbu1h9

Facebook: https://www.facebook.com/wildkinghardblues

Instagram: https://www.instagram.com/wildkingrock

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCW6PoCdoMP-l2FKGOkPAgGw

Info Live & Booking : deltapromotion@virgilio.it

Label Links:

DELTA Promotion : 348-2767172

https://www.deltapromotion.org

https://www.facebook.com/deltapromotion2019