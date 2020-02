WildKing – è uscito “Back home”

I WildKing sono tre ragazzi della Brianza che dopo aver suonato per anni con altre formazioni decidono nel 2009 di formare un gruppo dove poter suonare la musica che amano di più.

Dopo svariati concerti, hanno avuto l’onore e il piacere di dividere il palco con mostri sacri quali Ginger Brew, Popa Chubby, Blue Lou Marini e Carvin Jones. I Wildking nel dicembre 2011 auto-producono il loro primo disco di inediti (“Rock’n’Roll Mothell”), registrato al Brainstorm Studio di Vimercate e mixato dal mitico Francesco “Frank” Altare (Madeleine/BDC). Il disco è una naturale conseguenza delle esperienze fatte fino ad ora, e tenta di esprimere in musica la rabbia e la passione che la band riversa durante i live. Il sound e‘ ispirato da band quali ZzTop, Jimi Hendrix, Lynyrd Skynyrd, Stevie Ray Vaughan, Joe Bonamassa, Ritchie Kotzen, SteppenWolf, Rolling Stones, Eric Sardinas, Popa Chubby, ACDC.

Presentazione di “Back home”

E’ disponibile dal 27 Gennaio 2020 su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico, la nuova fatica discografica dei brianzoli WildKing, che rilasciano per DELTA Promotion il 2 disco ufficiale “Back home”. Anticipato in questi mesi da due fantastici singoli “Long Way Back To Home” e “Circus“. La band ci ha abituati ad un hard/blues dal sound molto American Style, godereccio, diretto e senza troppi fronzoli. Con i taglienti riff di chitarra e i potenti groove ritmici, i WildKing si confermano una proposta valida nella scena rock nostrana ma non solo.

Spotify: https://open.spotify.com/album/5AIyiAg7MHcTwFBxZbu1h9

Deezer: https://www.deezer.com/it/album/122958642

Apple Music/iTunes: https://music.apple.com/it/album/back-home/1491436354

Tidal: https://store.tidal.com/it/album/125535174

Back home

Data di rilascio: 27 Gennaio 2020

Artista: WildKing

Durata: 39:00 min

Genere: Hard/Blues

Label: DELTA Promotion

Pubblicata il 31/01/2020