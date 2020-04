Wheels Of Fire And Friends: insieme contro il coronavirus

Atomic Stuff Promotion è lieta di supportare una lodevole iniziativa, messa in moto da artisti facenti parte della grande famiglia di Burning Minds Music Group. Una vero e proprio grido di speranza e rivalsa a sostegno del nostro Paese in questo momento difficile, messo in campo dagli artisti stessi nel modo a loro più congeniale: la musica.

“We Will Rise” è un brano nato da un’idea di Malu Scandroglio e Stefano Zeni, che si sono occupati rispettivamente della scrittura di testo e musica. La canzone è un inno a supporto della nostra amata Italia, con l’auspicio di una pronta e veloce ripresa a 360 gradi, composto appositamente in lingua inglese per permettere al proprio messaggio di raggiungere il più ampio bacino di pubblico possibile (incluso quello al di fuori della nostra penisola).

Eseguita dalla line-up quasi al completo dei Wheels Of Fire, con Stefano Zeni alle chitarre, Davide “Dave Rox” Barbieri alla voce, Federico De Biase alle tastiere e Fabrizio Uccellini alla batteria, e con ospite speciale Stefano “Skool” Scola (Hungryheart, Dream Company) al basso, “We Will Rise” è la chiara dimostrazione che anche una home-recording a distanza può raggiungere risultati di lodevole qualità, in particolare quando esercitata da un gruppo di professionisti del settore. Il brillante lavoro di mix e mastering, non a caso, è stato finalizzato ancora una volta dalle esperte mani di Roberto Priori.

Il videoclip ufficiale del brano, a cura di Moviedel Productions, sarà accompagnato lungo tutta la sua durata dal testo sottotitolato in italiano. L’obiettivo finale del brano, inoltre, viene rafforzato dalla presenza nel finale di amici e fan, che suggellano il video in questione riprendendosi durante le proprie performance di alcune parti dello stesso: la dimostrazione che condivisione a reciproco supporto siano, in questo momento, gli elementi necessari al nostro Paese per poter ripartire al meglio nel più breve tempo possibile.

Video: https://youtu.be/dJ9x_WrkTqg

www.facebook.com/wheelsoffireband

www.wheels-of-fire.com

www.instagram.com/wheels_of_fire_official

Pubblicata il 18/04/2020