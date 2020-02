“What It Sounds”, il nuovo album Jazz dei Sight By Sound

ll progetto Sight By Sound nasce nell’autunno del 2016, durante una jam session nel cuore di Philadelphia. I due compositori Doug Travis e Santo Florelli nel corso di questo incontro posero le basi per la realizzazione di un nuovo lavoro che valorizzasse l’essenza della diversità, partendo dalle loro differenti esperienze in ambito musicale.

Nel 2018 entrano nel roster dell’etichetta discografica TRB rec di Andrea Tognassi, con cui pubblicano il loro primo singolo “Best Before Sunrise“(featuring Clark Kent Phone Booth)

Tramite l’unione delle loro creatività, arrivano alla registrazione di “What It Sounds“, un album dal sapore nuovo nel suono e nella composizione, che si potrebbe definire proattivo già dal primo ascolto delle sue note; caratterizzate da vibrazioni e sfumature della musica dell’Africa occidentale, del jazz, del pop elettronico, dell’improvvisazione dei concerti di strada; del fascino dell’Europa e dei ritmi della natura.

VIDEOCLIP UFFICIALE DI “THE CAMEL”: https://www.youtube.com/watch?v=tNuWwgcZ5Lk&feature=emb_title

Pubblicata il 23/02/2020