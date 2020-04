“What Are We Going To Do With These? “ L’Ep degli Hypergear è finalmente disponibile!

Il disco degli Hypergear dal titolo “What Are We Going To Do With These? (Suffering: A Guide for Empathy)” è da oggi disponibile via Volcano Records & Promotion, in versione digitale su tutte le principali piattaforme di acquisto e di streaming online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

“What Are We Going To Do With These? (Suffering: A Guide for Empathy)” è un EP composto da tre pezzi molto diversi tra loro: apre le danze “Aftershine [3rd Zone]”, un brano che affronta il tema della rivalsa tra sfumature elettroniche e sperimentazioni sonore; segue “Sober”, composizione con cui la band ci parla di sofferenza e dolore con un ritmo lento e malinconico; chiude il cerchio “Persona”, un viaggio introspettivo che riflette sulla cruda natura umana.

Per anticipare la release del disco la band ha pubblicato nei mesi passati diversi contenuti, tra cui il lyric video di “Sober” di cui consigliamo la visione.

“Sober” Official Lyric Video:

Genere: Rock, Elettronic, Indie

Artisti simili: Muse, The 1975, Nothing but Thieves

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/volcanopromotion

https://www.facebook.com/hypergearmusic

Pubblicata il 24/04/2020