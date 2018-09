WATT: “INSTA FESTA”È IL NUOVO SINGOLO POP ELETTRONICO DELLA ROCK BAND DI GIOVANISSIMI

Tre mesi di vacanza (per degli studenti come i Watt) rappresentano una possibilità di divertimento, permettendo di vivere nuove esperienze e di condividere momenti indimenticabili.

La cantante tredicenne Greta racconta di una vacanza spensierata, trascorsa con il cuore leggero perché ormai la sua storia sentimentale non è più importante come prima. Al suo ex amore quindi non resta che collegarsi al suo Instagram per vederla (anzi, vederli) divertirsi in una festa notturna sulla spiaggia, colma di luci e suoni, che appaiono come dei tuoni, dei lampi, in una scoppiettante tempesta di divertimento.

L’atmosfera del brano si colloca in una dimensione solare, cavalcando un sound che spazia dal pop all’elettronica, passando dalla tropical al funk. È una canzone da ballare e da cantare ad alta voce, che ci allontana dallo stress e ci immerge in uno spensierato clima (f)estivo.

Autoproduzione

Radio date: 22 giugno 2018

Greta Rampoldi – voce

Luca Corbani – basso e voce

Matteo Rampoldi – batteria

Luca Vitariello – chitarre e programmazione

BIO

I Watt si formano come gruppo rock di giovanissimi. Nati fra il ’99 e il 2000, e amici fin dai tempi dell’asilo, Luca, Luca e Matteo coltivano da presto la passione per la musica, e arrivano a formare la band nel 2013. Si attirano fin dall’inizio la simpatia del pubblico, grazie al repertorio variegato e alla grande energia sul palco.

Un anno dopo il debutto, l’ingresso della cantante Greta (nata nel 2004), abbassa ancora la media anagrafica (al momento 66 anni in quattro), e alza l’energia sul palco, tanto che risultano fra i vincitori nel concorso Emergenza 2015, nonostante siano i più giovani partecipanti di ogni edizione, (e Greta la più giovane musicista mai salita sul palco dell’Alcatraz).

Nel 2015 iniziano a comporre pezzi propri, e realizzano un ep, contenente Killers of the world e tre cover.

Nel 2016 portano in scena al teatro No’hma di Livia Pomodoro, lo spettacolo (breve e incompleta) Storia del Rock (che piace a noi), che viene replicato poi in numerose situazioni. In autunno risultano band preferita dal pubblico alla finale nazionale di Rock Targato Italia. Il brano Contro il muro, molto apprezzato dai giornalisti radiofonici, entra nella compilation RTI 2016.

È il primo segnale di una virata verso una musica più articolata, che unisce l’energia rock a melodie di gran presa e suoni moderni.

Questo appare ancora di più nel singolo Decido io per me, di cui viene pubblicato anche un divertente videoclip.

Il 9 giugno 2017 suonano allo Stadio San Siro, aprendo il concerto di Davide Van de Sfroos, ed ottenendo un grandissimo successo personale.

Successo che si ripete con il ritorno al Teatro No’hma, per Pop reloaded – 70 anni di musica italiana riletta dai Watt, portato in tournée durante l’estate.

Attualmente stanno realizzando nuovi brani forti della stimolante collaborazione con Andrea ‘Pula +’ Pugliese per i testi, Matteo Canale per le top lines, Roberta Granà per il vocal coaching e Michele Zocca per arrangiamenti e produzione.

Contatti e social

Instagram www.instagram.com/wattband/

Facebook www.facebook.com/wattbandmilano/

Youtube www.youtube.com/channel/UCFVa6KuoGVY7TMY_Av6Bo0A

Pubblicata il 01/09/2018