Watershape: online il video di “Beyond The Line Of Being”

Il nuovo video di “Beyond The Line Of Being” dei progster Watershape è online sul loro canale YouTube ufficiale.

Così commenta il batterista Francesco Tresca: “Sono da sempre un grandissimo fan di David Lynch e lo ritengo uno dei più grandi artisti contemporanei. Per questo motivo mi faceva piacere rendergli omaggio, fargli un piccolo tributo in maniera molto umile e rispettosa. Questo è il motivo per cui l’ambientazione e lo stile del nuovo videoclip sono ispirati a Twin Peaks. Ovviamente, oltre alla forma, il contenuto del video fa riferimento al testo che tratta della ricerca dell’immortalità attraverso l’arte. Ringrazio Luca Pellizzaro che mi ha aiutato con le riprese e Mirko Marchesini per i fondali delle animazioni”.

“Beyond The Line Of Being” fa parte del debut album “Perceptions”, uscito lo scorso 13 Ottobre.

Pubblicata il 11/12/2018