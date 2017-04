WaterCrisis, giovane band campana all’esordio prestigioso con Volcano Records

Uscirà il prossimo 4 maggio l’Ep d’esordio della giovanissima band campana WaterCrisis dal titolo omonimo, un concentrato di influenze diverse che vanno dal classic rock alla psichedelica passando per l’indie e la new wave. Prodotto da Alessandro Liccardo (Hangarvain, Red Riot, Thelegati, Mastribes, etc.), la band darà alle stampe un lavoro composto da 3 brani che saranno distribuiti fisicamente ed in tutti gli store digitali grazie ad un accordo con la prestigiosa Volcano Records & Promotion, etichetta attivissima della scena rock italiana che oltre a pubblicare e promuovere dischi di band già piuttosto affermate, offre anche ad artisti emergenti di qualità il proprio contributo di professionalità e competenza per far crescere e sviluppare progetti validi da diffondere nel mercato indipendente nazionale ed estero.

La tracklist dell’ep comprende 1) Dryness, 2) Acid Lips, 3) Rule the flames

Per maggiori informazioni

www.facebook.com/WaterCrisis



www.facebook.com/volcanopromotion



www.volcanopromotion.com



Pubblicata il 26/04/2017