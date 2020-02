“War Machine”, il nuovo lyric video dei The Perfect Tree

Il nuovo lyric video dei The Perfect Tree dal titolo “War Machine” è da oggi disponibile alla visione. Il brano è estratto dal disco “Crown Of Shyness” pubblicato lo scorso 12 Luglio via Volcano Records & Promotion, in versione digitale su tutte le principali piattaforme di acquisto e di streaming online come Spotify, Deezer, iTunes e Amazon Music.

“War Machine” rappresenta l’arma usata per fronteggiare le proprie ombre. Si manifesta quando riusciamo a guardare dentro di noi, rendendoci conto di esser di fronte al più abile, temuto ed imprevedibile dei nemici: il demone delle nostre paure giornaliere. Lo scontro è inevitabile, prima o poi ognuno di noi sarà costretto a fare i conti con se stessi. Che il confronto abbia inizio!

Ecco il link per guardare il lyric video di “War Machine”:

Genere: World Music, Elettronica, Pop

Artisti simili: Peter Gabriel, Massive Attack

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/volcanopromotion

https://www.facebook.com/theperfecttree/

Pubblicata il 15/02/2020