Volcano Records porta la #NEXTROCKGENERATION in Giappone

Il mercato giapponese è sempre stato di cruciale importanza per il rock e per questo Volcano Records & Promotion ha inaugurato il progetto Rock To Japan, una piattaforma di promozione e distribuzione unica nata dall’integrazione del comparto sviluppo di Volcano International con Amazon Japan, per assicurare agli artisti della label italiana uno spotlight esclusivo ed una distribuzione diretta nella terra del sol levante.

Partendo da una selezione di artisti del roster Volcano, che spazia dall’ex Hardcore Superstar Thomas Silver, ai Venus Mountains recentemente in tour a Tokyo e dintorni, Rock To Japan promette di portare in Giappone il meglio di quella #NEXTROCKGENERATION di cui Volcano Records è da sempre promotrice, fatta di band ed artisti giovani ed emergenti, pronti a scrivere le coordinate future del rock.

Per maggiori informazioni

www.rocktojapan.com

www.volcanopromotion.com

Pubblicata il 09/09/2019